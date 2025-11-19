PUERTO TIROL: INCENDIÓ BASURA Y LLENÓ LA CIUDAD DE HUMO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde los agentes condujeron a un hombre de 60 años a la dependencia policial, fue notificado por infracción a la Ley de Faltas

Ayer en horas de la tarde, los efectivos recibieron varios llamados de vecinos del barrio Villa Jalón, informando sobre incendios en la zona, inmediatamente acudieron al lugar.

A medida que los agentes se acercaban al lugar el humo se hacía más espeso, invadiendo la ciudad, reduciendo la visibilidad. Detectaron que el humo provenía de un campo. Constataron que el incendio se trataba de basura y maleza, solicitaron la presencia de Bomberos Voluntarios quienes se encargaron de combatir el fuego.

El dueño de la propiedad fue conducido a la dependencia policial y notificado de su situación legal a disposición del Juzgado de Faltas.

