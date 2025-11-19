FONTANA: DETUVIERON A UN HOMBRE POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos de la Comisaría Segunda lo identificaron y luego de recorrer la zona de Cacuí lo detuvieron, fue puesto ante la justicia.

Anoche alrededor de las 20, los agentes fueron comisionados al barrio Nueva Esperanza, allí se entrevistaron con un hombre de 43 años, informó que el fin de semana realizó una denuncia por el robo de bienes en su domicilio, y que el supuesto autor volvió a ingresar a su casa pero al verlo huyó.

Con las características dadas por el hombre, inmediatamente comenzaron patrullajes por inmediaciones y en cuestión de minutos, en cercanías de la Estación Cacuí detuvieron al involucrado que tenía la vestimenta descripta por el denunciante. El demorado de 37 años fue conducido.

En la dependencia policial la fiscalía en turno dispuso que sea notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Violación de Domicilio.

Relacionado