DOS HOMBRES FUERON DETENIDOS POR ABIGEATO

Tras la denuncia de un hombre, los efectivos del Departamento Rural de Castelli lograron la detención de los involucrados y secuestraron 12 kilos de carne caprina

Anoche un hombre denunció que personas extrañas sustrajeron de su estancia ubicada en el paraje Las Hacheras, un animal caprino. Inmediatamente los efectivos rurales comenzaron una investigación y patrullajes por la zona.

A 2 mil metros de la estancia hacia el cardinal norte, en un camino vecinal lograron la demora de dos hombres, que tenían en su poder 12 kilos de carne caprina recientemente faenada. Se procedió al secuestro y al traslado de los demorados de 24 y 55 años a la dependencia policial.

Finalmente, la fiscalía rural interviniente, dispuso que los conducidos sean notificados de su aprehensión por la causa Supuesto Abigeato de Ganado Menor y la carne sea incinerada por no ser apta para consumo humano.

