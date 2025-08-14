PUERTO EVA PERÓN: DETIENEN A UN HOMBRE TRAS SUSTRAER PRODUCTOS DE UN LOCAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue notificado en una causa por Supuesto Robo.

El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando un comerciante de 55 años, propietario de un local en la planta urbana, sorprendió a un sujeto que intentaba huir con varios elementos: una tablet, cuatro kilos de carne vacuna, un paquete de yerba, dinero en efectivo y un cuchillo tipo carnicero de 30 centímetros con cabo de madera.

De inmediato, los efectivos policiales se dirigieron al lugar y, tras un rápido operativo, lograron interceptar al sospechoso a unas dos cuadras, incautando en su poder todos los elementos denunciados como sustraídos.

Tras la consulta con la Fiscalía Penal N° 14, se dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión en la causa por Supuesto Robo. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría de General Vedia.

Relacionado