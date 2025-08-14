LOS FRENTONES: RECUPERARON Y ENTREGARON UNA CAMIONETA ROBADA A SU PROPIETARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría de Los Frentones lograron devolver a su dueña una camioneta Toyota Hilux que había sido robada meses atrás, tras un intenso trabajo investigativo.



El vehículo, una Toyota Hilux blanca, había sido secuestrado por la misma dependencia el pasado 12 de abril de 2025, durante un procedimiento realizado en un aserradero de esta localidad. En esa ocasión, se llevó a cabo un allanamiento en el marco de una causa por supuesto robo y daños.

Este miércoles, alrededor de las 19:10, el personal policial cumplió con el oficio emitido por la Fiscalía N.º 3, que autorizó la entrega del rodado a su legítima propietaria de 31 años.

Finalmente, la investigación concluyó con la recuperación de los bienes sustraídos, brindando una respuesta rápida y efectiva a las víctimas.

