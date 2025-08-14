BASAIL- SECUESTRAN 60 KILOS DE CARNE SIN CADENA DE FRÍO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue notificado en causa Ley de Caza N° 1429-R.

Personal de la División Rural Basail, dependiente del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, realizó un operativo que culminó con el secuestro de aproximadamente 60 kilos de carne de chancho cimarrón y la notificación de un hombre por infracción a la Ley de Caza N° 1429-R.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22:10, en la intersección de la Ruta Nacional N° 11 y la Ruta Provincial N° 13, donde los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 33 años, domiciliado en Resistencia.

En la caja del vehículo se halló un chancho cimarrón sin vida, desviscerado y con cuero, junto con una cabeza del animal, dos medias reses con cuero, dos costillares con paleta y cuero, y dos cuartos con vacío y cuero. El conductor no contaba con habilitación ni permisos de caza.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió al decomiso de la carne y a su posterior incineración.

