PROMETÍA BAJAR DE PESO PERO ERA UN FRAUDE: LA ANMAT PROHIBIÓ UN SUPLEMENTO

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución, comercialización y uso en todo el territorio nacional del producto denominado «Quemador natural – Natural Gym – Té Verde Centella Asiática – Venta Libre», tras confirmar que se trata de un artículo falsificado y potencialmente riesgoso para la salud.

La medida quedó establecida en la Disposición 6132/2025 , publicada este jueves en el Boletín Oficial, y alcanza a todas las presentaciones, lotes y vencimientos de dicho producto, que era promocionado en redes sociales como un suplemento natural para bajar de peso.

Según la investigación del Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, el producto declaraba en su rótulo que estaba compuesto por té verde y centella asiática, y exhibía la leyenda «Producto autorizado por ANMAT – PM-2097».

Sin embargo, la Administración aclaró que dicho número de registro no existe y que la denominación «PM» corresponde a dispositivos médicos, no a productos de consumo como el denunciado.

Además, el envase hacía referencia a una receta médica, lo que indicaría que se trataba de una fórmula magistral, las cuales solo pueden ser elaboradas en farmacias habilitadas, para un paciente en particular y con un rótulo que identifique la farmacia responsable. Ninguna de estas condiciones se cumplía.

Riesgo para la salud

La ANMAT advirtió que, al desconocerse la composición real del producto, su origen, las condiciones de elaboración y la calidad de las materias primas, el mismo representa un riesgo para la salud de quienes lo consuman.

En este marco, el organismo emitió una alerta pública para desalentar su uso e informó que se realizó la correspondiente denuncia penal ante la División de Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal, la cual quedó registrada bajo la causa FSM 25628/2025 en la Fiscalía Federal Nº 1 de San Isidro.