MI ANSES: LA DOCUMENTACIÓN CLAVE QUE TE PERMITE DESBLOQUEAR TRÁMITES

La documentación clave que te permite desbloquear trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se posiciona como la puerta de entrada para gestionar y certificar documentación de manera segura y práctica.

El sitio web oficial de la entidad (mi ANSES) es una herramienta fundamental para quienes buscan agilizar trámites que, hasta hace poco tiempo, implicaban largas esperas en las oficinas de atención y la presentación de numerosos formularios.

Ahora, la plataforma ofrece la posibilidad de obtener un certificado indispensable: la historia laboral. Esta no solo legitima los períodos trabajados, sino que también respalda derechos y facilita la planificación de la jubilación.

Qué es y para qué sirve la historia laboral La historia laboral es un registro oficial que detalla la trayectoria de cada trabajador o trabajadora dentro del sistema formal de empleo en nuestro país. Incluye información sobre los empleos registrados, los aportes jubilatorios, los periodos en relación de dependencia, las contribuciones al sistema de seguridad social y las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista.

En este sentido, contar con este documento actualizado es fundamental por varias razones: