AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Viernes 22 de agosto

08.50 hs: Carga de contenedores.

Lugar: Puerto de Barranqueras.

-Administradora Alicia Azula.

09:30 hs: Acto de apertura “61° Congreso Internacional de Cirugía del Litoral 2025”

Lugar: Hotel Amerian, en Juan Domingo Perón 330.

-ICCTI y Ministerio de Salud.

10:30 Hs- Avance de obras y trabajos de varias áreas del Estado en el Hospital Perrando.

Punto de encuentro: Frente al área de Dirección, del Hospital Perrando.

-Subsecretarios de Modernización del Estado, Federico Valdés y de Salud, Rafael Meneses.

💪 Los esperamos‼️

