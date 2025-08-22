AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Viernes 22 de agosto
08.50 hs: Carga de contenedores.
Lugar: Puerto de Barranqueras.
-Administradora Alicia Azula.
09:30 hs: Acto de apertura “61° Congreso Internacional de Cirugía del Litoral 2025”
Lugar: Hotel Amerian, en Juan Domingo Perón 330.
-ICCTI y Ministerio de Salud.
10:30 Hs- Avance de obras y trabajos de varias áreas del Estado en el Hospital Perrando.
Punto de encuentro: Frente al área de Dirección, del Hospital Perrando.
-Subsecretarios de Modernización del Estado, Federico Valdés y de Salud, Rafael Meneses.
