UN POÉTICO ORIGEN: ¿POR QUÉ ARGENTINA SE LLAMA ARGENTINA?

El primer registro escrito sobre el uso del nombre data de mucho antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Curiosidades sobre el origen de este nombre.

El 10 de mayo de 1601 apareció por primera vez mencionadas estas tierras como Argentina, fue en un carta que el clérigo español –Martín del Barco Centenera– le envió al marqués de Castel Rodrigo con un poema titulado Argentina y conquista del Río de la Plata con otros acontecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y el Estado del Brasil. Pero la historia del nombre de nuestro país es mucho más antigua.

El primer registro escrito sobre el uso del nombre es el anteriormente mencionado. Pero años antes, en 1516, Juan Díaz de Solís llamó Mar Dulce a lo que conocemos hoy como Río de la Plata. Los portugueses, por otro lado, decidieron denominarlo Rio da Prata porque corría el rumor de que allí había metales y de ahí se desprende la palabra argentum, que en latín significa plata, incluida en una pieza cartográfica del portugués Lopo Homen en 1554. Con el tiempo se castellanizó y quedó como lo conocemos.

Diez años más tarde, en 1612, el mancebo de la tierra y primer historiador nativo de estos territorios -Ruy Díaz de Guzmán- publicó el libro Historia del Descubrimiento, Población, y conquista del Río de la Plata (“Historia del descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata”), nombrando el territorio descubierto por Solís como Tierra Argentina (“Tierra de Plata”, “Tierra plateada”).

El nombre de Argentina sin embargo, no se utilizó oficialmente en los comienzos de la etapa independentista, figurando en cambio Provincias del Río de la Plata para la Primera Junta; Provincias Unidas del Río de la Plata en 1811 y en la Asamblea de 1813; y Provincias Unidas en Sud América para el Congreso de 1816, aunque este congreso utilizó la variante Provincias Unidas en Sud América al sancionar la Constitución de 1819.

El Himno desde 1813 habla del pueblo argentino denominando con esta frase a incluso las poblaciones de territorios que desde 1826 y 1829 por invasiones y diferendos dejaron de ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En 1824 hubo un Congreso General que reunió a los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, su finalidad en un principio era restaurar la unidad nacional y el dictado de una constitución que recién sería sancionada en diciembre de 1826; pero al ser de carácter unitario no entró vigor. Lo que se destaca es que en este “primer borrador” se mencionó la palabra Argentina, sentando un precedente para futuro.

Con la llegada de Juan Manuel de Rosas a la gobernación de Buenos Aires, se comenzaron a utilizar nombres como Confederación Argentina, Federación Argentina o República de la Confederación Argentina, entre otros.

Cuando se dictó la Constitución de 1853 se hablaba de Confederación Argentina, pero al cambiar el texto en octubre de 1860 pasó de ser Confederación a Nación y de provincias confederadas a solo provincias. Además, se agregó el artículo 35 que expresaba: “Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintos para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las Leyes”.

En octubre de 1860 en Paraná, por ese entonces capital de la Confederación, el presidente Santiago Derqui decretó que para “uniformar los actos administrativos” se usaría siempre República Argentina y en 1862, el presidente Bartolomé Mitre -primer presidente del país reunificado- hizo mención a su cargo como Presidente de la República Argentina, adoptando el nombre hasta nuestros días.

