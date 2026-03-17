PROHIBEN Y RETIRAN «VERRUGOL» DEL MERCADO POR IRREGULARIDADES SANITARIAS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro inmediato del mercado de todos los lotes del producto «Verrugol», elaborado por el Laboratorio Fiorano de Claudio Gambino, tras detectar incumplimientos a la normativa vigente.

Según la Disposición 1409/2026, el organismo determinó que el producto, compuesto por nitrato de plata al 95 % y nitrato de potasio al 5 %, posee acción farmacológica y podría generar efectos adversos dependiendo de su uso. En ese marco, concluyó que debe ser considerado una especialidad medicinal, categoría para la cual la firma no se encuentra habilitada.

La empresa cuenta con autorización para elaborar productos de farmacopea y cosméticos, pero no medicamentos, lo que motivó la intervención sanitaria. Además, el preparado no figura en la Farmacopea Argentina, lo que refuerza su condición de producto no autorizado bajo ese encuadre.

La decisión se apoya en una disposición previa que ya había prohibido la comercialización y distribución del producto en todo el país. Ahora, el organismo avanzó con una medida más estricta: ordenó a la firma recuperar del mercado todas las unidades distribuidas y presentar la documentación que acredite ese procedimiento.

Desde el área técnica de ANMAT advirtieron que la situación representa una infracción a la Ley 16.463, que prohíbe la elaboración y comercialización de productos ilegítimos o fuera de las condiciones reglamentarias.

El retiro fue dispuesto por la autoridad sanitaria, por lo que su cumplimiento es obligatorio para la empresa responsable. La medida busca evitar riesgos para potenciales usuarios, ante la posibilidad de efectos adversos derivados de un uso sin supervisión adecuada.