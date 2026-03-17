DETECTAN EL PRIMER CASO DE UNA VARIANTE GRAVE DE VIRUELA SIMICA EN ARGENTINA

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del Ministerio de Salud informa que se detectó el primer caso de Mpox Clado Ib en Argentina, en un hombre de 31 años, residente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sin antecedentes de viaje.

El paciente fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona de manera favorable. En 2026, ya se habían confirmado otros cinco casos (cuatro en CABA y uno en Río Negro), correspondientes al clado II.

Es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad, por lo que es importante que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población, ante la notificación de este primer caso.

La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global. En 2026 se han confirmado 14 casos de este clado en la Región de las Américas, distribuidos en EEUU (9 casos), Canadá (2 casos), Brasil (2 casos), México (1 caso) y ahora Argentina (1 caso). También se ha documentado transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

La cartera sanitaria solicita que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Se recomienda el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel y el uso de equipos de protección personal a todo el personal de salud que intervenga en su atención. También se debe iniciar el rastreo de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos.