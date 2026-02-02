PROHIBEN LA VENTA DE MAQUILLAJE INFANTIL SIN REGISTRO: CUALES SON

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de una serie de productos cosméticos, luego de constatar irregularidades en los controles sanitarios y en la documentación de los artículos inspeccionados.

Las decisiones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 221/2026 y 193/2026, publicadas en el Boletín Oficial, tras inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consultas recibidas por el organismo, que evidenciaron la circulación de productos sin inscripción sanitaria, con rotulado incompleto o elaborados en condiciones no autorizadas.

En el caso de los cosméticos infantiles, la disposición 221/2026 alcanzó a artículos comercializados bajo las marcas «Pequeña Diseñadora», «Bebés llorones», «My Little Pony», «Piku», «Disney Princesses», «Bicgerbowe», «Iman of Noble» y «Victorious Final».

Durante los controles realizados entre noviembre y diciembre del año pasado, se detectó la venta de kits de maquillaje, bases, esmaltes y perfumes que no exhibían datos de inscripción sanitaria obligatoria.

La consulta a las bases oficiales confirmó que ninguno de los productos contaba con registros habilitados por la Anmat, lo que impidió verificar si habían sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, con ingredientes permitidos y en establecimientos habilitados.

El organismo recordó que la ley 16.463 prohíbe la elaboración y comercialización de productos ilegítimos o impuros, y que la normativa vigente solo autoriza la circulación de cosméticos debidamente inscriptos.

Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de estos productos, la Anmat resolvió prohibir su uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta online, para todos los lotes y presentaciones, e informó la medida a las autoridades sanitarias de todo el país. También intervinieron la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios.