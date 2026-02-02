5000 DOCENTES PRIMARIOS PARTICIPAN DE LOS ACTOS DE OFRECIMIENTO DE CARGOS PARA EL CICLO 2026

Este lunes, en el Domo del Centenario de Resistencia, dieron inicio los actos de ofrecimiento de cargos para docentes de nivel Primario inscriptos en los concursos de Ingreso, Traslado y Reincorporaciones. Los mismos son convocados por las Juntas de Clasificación de Nivel Primario sedes Resistencia y Sáenz Peña, y participan más de cinco mil maestros y maestras de toda la provincia, quienes concursan por más de dos mil cargos disponibles.

Dando apertura a la jornada, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó el trabajo realizado por las juntas de Clasificación, en conjunto con la Subsecretaría de Descentralización Educativa, a cargo de Marta Fassano, para concretar estos concursos «tan esperados por la docencia», y manifestó su satisfacción porque los docentes «puedan obtener su lugar, a través de su traslado, y porque también reconocen en este proceso el trabajo de este equipo». «Estamos trabajando siempre en beneficio de la carrera docente, porque necesitamos docentes en las aulas, y ha quedado demostrado que cuando el docente está en el aula, el chico aprende», aseveró.

En la misma línea, la subsecretaria Fassano aseguró que la gestión se encuentra «muy complacida por dar un paso más para el ordenamiento del Ministerio de Educación y del Sistema Educativo Provincial», además de garantizar «estabilidad y seguridad a los docentes del nivel Primario».

En esta primera jornada se desarrolló el acto correspondiente a Traslado Definitivo para Maestros de Grado, del que participan alrededor de 700 docentes, y que tendrá continuidad el martes 3, por la mañana. También este martes, pero por la tarde, está previsto el acto correspondiente a Traslado Definitivo para Maestros de Grado Adultos y Educación Física; y los días 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de febrero, por orden de puntajes, se llevará cabo el Ingreso para Maestros de Grado de Educación Primaria Común. El 13 de febrero se realizará el ofrecimiento de cargos para Maestros de Grado Adultos y, finalmente, el 14 será el turno de Ingreso para maestros y maestras de Educación Física (Primaria Común y Adultos).

Participaron de esta instancia inaugural la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia, directores regionales y miembros titulares de las juntas de Clasificación de Nivel Primario.

