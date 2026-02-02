CASA DE GOBIERNO: EL GOBERNADOR ZDERO RECIBIÓ HOY A LA DELEGACIÓN ITALIANA DE UDINE

En el marco de la conmemoración del 148° aniversario de la ciudad de Resistencia, el gobernador de la provincia, Leandro Zdero, recibió este lunes a la delegación italiana de la ciudad de Udine, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en un encuentro de carácter protocolar y cultural destinado a fortalecer los lazos de cooperación e intercambio internacional.

Durante el encuentro, el gobernador Zdero destacó el valor histórico y cultural que une a ambas comunidades y remarcó la importancia de consolidar vínculos internacionales que promuevan el desarrollo local. “Para nosotros es un honor recibir a esta delegación italiana en el marco del aniversario de nuestra capital. Resistencia es una ciudad que se construyó gracias al esfuerzo de los inmigrantes, y la comunidad friulana forma parte fundamental de nuestra identidad”, expresó.

Asimismo, el mandatario provincial subrayó el compromiso del Gobierno del Chaco de fortalecer las relaciones de cooperación. “Creemos firmemente en la integración cultural y en el intercambio institucional como herramientas para generar oportunidades, promover el emprendedurismo y potenciar el desarrollo económico y social de nuestra provincia”, afirmó Zdero. El gobernador también valoró el clima de cordialidad del encuentro y el acompañamiento de instituciones locales. “Estos espacios nos permiten reafirmar lazos históricos y proyectar un trabajo conjunto a futuro, basado en el respeto, la cooperación y la hermandad entre pueblos”, sostuvo.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Udine, Alberto Felice De Toni, destacó la relevancia del vínculo histórico entre ambas ciudades y el significado de la visita oficial. “Es un verdadero honor estar en Resistencia en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad. Esta es mi primera visita y representa un momento muy especial, porque Resistencia y Udine son ciudades hermanas desde 1878, un lazo que nos une desde hace más de un siglo”, señaló.

En ese sentido, De Toni remarcó que la visita permitió avanzar en una agenda de trabajo conjunta. “Hemos abordado propuestas de colaboración en los ámbitos educativo, profesional y universitario, además del intercambio turístico y económico. La presencia de representantes del sector productivo refleja el interés mutuo por generar oportunidades concretas para ambas comunidades”, indicó.

Finalmente, el jefe comunal italiano subrayó la proyección futura del hermanamiento. “Este aniversario nos encuentra celebrando, pero también planificando. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo esta relación histórica y avanzar en acuerdos y convenios marco que nos permitan proyectar el trabajo conjunto hacia el futuro, especialmente de cara al 150° aniversario de la ciudad”, concluyó.

Además, durante el encuentro se firmó un Convenio Marco de Cooperación e Intercambio en materia de oficios, que tiene como objetivo promover instancias de formación y capacitación, posibilitando que jóvenes chaqueños puedan participar en experiencias de intercambio y colaboración, fortaleciendo el aprendizaje de oficios y el desarrollo de habilidades laborales.

La delegación italiana estuvo integrada por el intendente Alberto Felice De Toni; Alessandro Colautti, el presidente del Ente Friuli Nel Mondo, Franco Iacop; el secretario de la entidad, Christian Canciani; el representante de Confartigianato Imprese Udine, Pierino Chiandussi, y representantes del Fogón Friulano, María Ofelia Mozzati y Horacio Martina.

Acompañaron al gobernador la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el subsecretario de Emprendedurismo Urbano y Rural, Federico Budiño; el presidente de la Agencia Chaco Inversiones, Martín Braillard Poccard; el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli; y el presidente de FECHACO, Alfredo González. Del encuentro participaron además autoridades gubernamentales, representantes de instituciones locales y miembros de la comunidad italiana, consolidando un ámbito institucional que puso en valor el significado histórico, simbólico y diplomático de la conmemoración del aniversario de la ciudad de Resistencia.

