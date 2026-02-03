EL GOBIERNO CREE QUE CONSEGUIRA LOS VOTOS PARA LA REFORMA LABORAL Y LE DARÁ IMPULSOA SU AGENDA LEGISLATIVA

Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt tras la sanción del Presupuesto 2026 Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt tras la sanción del Presupuesto 2026

Con las sesiones extraordinarias en curso, el Gobierno se prepara para encarar una semana clave en el diseño de la estrategia legislativa que desplegará para intentar aprobar la reforma laboral, como objetivo de mínima, pero también el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (EU), aplicar modificaciones en la Ley de Glaciares y avanzar en la sanción de la Ley Penal Juvenil.

Bajo la directiva de concretar las metas que el presidente Javier Milei pensó para antes del 1° de marzo, la mesa política se dará cita nuevamente este miércoles, en lo que será la cuarta reunión del año. Durante el intercambio intentarán ordenar el calendario y ultimar los últimos contactos que le permitan al equipo negociador acumular las voluntades necesarias para aprobar el primero de los cuatro desafíos: el proyecto de modernización laboral.

Este miércoles, en el despacho ubicado en la planta baja de Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a recibir a Bullrich y Martín Menen, con la asistencia del ministro del Interior Diego Santilli; el secretario de Asuntos Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y posiblemente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dio el presente en las últimas reuniones para habilitar las respuestas a los pedidos de los mandatarios provinciales.

Hasta entonces, la idea es que el articulado que aplicará cambios en el esquema de trabajo inicie su tratamiento el miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores, dado que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, asegura contar con un piso de respaldos favorables, para luego ser discutida en Diputados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los gobernadores Gustavo Saénz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil El ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los gobernadores Gustavo Saénz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil

Para eso, este martes, la ex funcionaria convocó a una reunión con senadores radicales luego de que la asesora y abogada Josefina Tajes recopilara sugerencias al proyecto que genera reticencias en el sindicalismo, algunos sectores del empresariado y gobernadores aliados. Además, prepara una reunión del bloque libertario para centralizar la estrategia que quedará saldada luego de la reunión en Casa Rosada.

El rechazo de las provincias a la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades lo tiene al ministro del Interior, Diego Santilli, en el centro de la escena. Santilli intenta resolver los resquemores planteados sin ceder en la reducción tributaria. Luego de una segunda instancia de recorridas por el interior, y con Misiones como próximo destino y la reunión con el pampeano Sergio Ziliotto por concretar, desde su entorno aseguran que el ex legislador del PRO monitorea los apoyos en el Congreso Nacional.

En diciembre, cuando el Ejecutivo tenía como prioridad el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el funcionario se volcó a escoltar la negociación legislativa que tuvo como principales alfiles a Patricia Bullrich en la Cámara alta y a Martín Menem en la Baja con la colaboración del secretario de Asuntos Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, y el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Hasta el momento el representante del Ejecutivo estableció contactos con Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

Los senadores libertarios celebraron su primera victoria legislativa, tras los cambios en la composición del Senado (X: @PatoBullrich) Los senadores libertarios celebraron su primera victoria legislativa, tras los cambios en la composición del Senado (X: @PatoBullrich)

En paralelo a las negociaciones con el Ejecutivo, los gobernadores maduran un intercambio que podría tener lugar este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para centralizar estrategias que hagan frente a la pérdida de recaudación que supone la reducción en Ganancias.

Con la Reforma Laboral liderando el podio de prioridades, la administración libertaria se muestra abierta a conversar cambios en el articulado, en especial si el capítulo tributario complejiza su sanción. Sin embargo, algunas voces del Gabinete respaldan el planteo de Luis Caputo, que presiona para resistir las modificaciones y brega por mantener el diseño de la ley actual.

Pese al desafío que supone Ganancias, en Casa Rosada aseguran contar con los apoyos necesarios para su sanción, aunque no esconden las dudas que genera el punto en cuestión. “Patricia cuenta con un bloque de 44 en el Senado, por lo que consideramos que en varios artículos contamos con mayoría. Lo complicado es Ganancias”, aseguró una importante fuente a este medio.

En la primera semana de extraordinarias, que se espera esté atravesada por reuniones y alguna comisión, en Balcarce 50 se muestran optimistas con la aprobación de las modificaciones que aspiran a aplicar a la Ley de Glaciares tras argumentar que su tratamiento responde a un pedido directo de los gobernadores.

Con un total de 12 votos a favor, el proyecto será debatido en febrero de 2026 (Senado) Con un total de 12 votos a favor, el proyecto será debatido en febrero de 2026 (Senado)

Algo similar descuentan que ocurrirá con el debate por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Trabajaron todos los gobiernos en el tema y lo concretamos después de 25 años, no debería haber ningún sector en contra”, sintetizó una fuente con acceso al despacho presidencial a Infobae. El respaldo legislativo al entendimiento, al que se opuso el Parlamento Europeo, esperanza a un sector del oficialismo que asegura que entraría en vigencia desde su sanción.

A una semana de haber resuelto la inclusión de la Ley Penal Juvenil en el temario de febrero, desde la mesa política aclararon a este medio que el principal objetivo de su tratamiento es la instalación del tema por lo que descuentan introducir algunos cambios en el proyecto, principalmente en la edad de imputabilidad pensada en 13 años, pero que podría aumentar a 14. Además, vaticinan la obtención de media sanción en Diputados para trabajar en su aprobación durante el periodo ordinario.