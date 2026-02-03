EN IMAGENES: GRAN CIERRE DE COMPETENCIA EN LOS CARNAVALES SALADEÑOS
Este fin de semana, se realizó la tercera y última noche puntuable de los corsos oficiales, un verdadero espectáculo, con un corsódromo repleto y una atmósfera llena de color y alegría. Finalmente, tuvo lugar el escrutinio que consagró a Iberá como bicampeona en comparsa, y Xangó por séptimo año consecutivo en agrupación musical.
El Pedro Pablo Ignacio volvió a brillar con la competencia, donde Iberá cerró la gran noche y se consagró bicampeona, reafirmando su excelencia y dedicación. Además, la agrupación musical Xangó logró su séptimo título consecutivo, consolidando su hegemonía en el rubro.
La noche también brilló con la participación de Sambatuque y Carisma Show, que también dejaron todo en la avenida y se despidieron a lo grande hasta la edición 2027.
El intendente Noel Gómez y la vice Anita Diez, acompañaron la fiesta junto a otras autoridades y la figura de Maru Mambrín, bailarina y cantante, emblema del Carnaval Correntino, que engalanó la noche con su presencia.
Previo al paso de Iberá, se llevó a cabo un emotivo homenaje a Nadia Ozuna, Reina de la edición 2024 de esta comparsa, que falleciera en ese periodo, y en un gesto de cariño y memoria, dirigentes, simpatizantes y familiares, la recordaron de la mejor forma con los aplausos y el debido respeto.
El cierre fue un rotundo éxito, dejando una huella imborrable en todos los asistentes y culminando oficialmente el día domingo 1 de febrero, con la realización del escrutinio en el mismo SUM del Complejo Turístico Municipal.
A continuación toda la premiación:
– Mejor comparsa: Iberá.
– Mejor agrupación musical: Xangó.
– Reina del Carnaval Mayor: Miriely Paniagua (C. Show).
– Reina del Carnaval Infantil: Juana Sotelo Lago (C. Show).
– Reina del Corso Mayor: Matilda Miguel (Iberá).
– Reina del Corso Menor: Bianca Alterats (Iberá)
Premios individuales
Comparsa Carisma Show:
– Embajadora: Micaela Almirón.
– Estandarte: Carisma – dinastía.
– Bastonera Mayores: Agustina Roubineau.
– Pareja de Baile: Muriel Oviedo – Diego Acosta.
– Dúo: Nahiara Fernández – Noelia Cardozo.
– Reina de Batería de comparsas: Virginia Pujol.
– Coreografía: Sofía Luque Pisarello.
– Traje femenino menores: Martina Durand Jaime.
– Solista Menores: Thiago Lescano / Mía Alterats.
Comparsa Iberá
– Portaestandarte: Juan José Benítez.
– Comisión de frente: Tribu de Iberá.
– Cuadro 1 mayores: Las Ovas.
– Bastonera menores: Azucena Leyes.
– Ala Futura: Peces del Zambeze.
– Cuadro Menores: Cebras.
– Rey del Carnaval Menores: Juan David Cura.
– Bailarina del Carnaval Menores: Mía Godoy.
– Bailarín del Carnaval Menores: Juan David Cura.
– Bailarina del Carnaval Mayores: Morena Segovia.
– Bailarín del Carnaval Mayor: Fabricio Rolón.
– Diseño: Horacio Ramírez.
– Traje de Carnaval Masculino menores.
– Traje de Carnaval Mayores: Walter Ramos.
– Traje del Carnaval Femenino Mayores: Matilda Miguel De Franceschi
– Solista Mayores: Alma Canteros Olivera.
– Batería de comparsa: Magnífica.
– Carro de Destaque: Ritual en la Selva.
– Destaque en Carro: Renata Balonchard
– Carroza: Trono de La Sabana.
Tema inédito: Iberá – Xangó
Mejor Agrupación Musical: Xangó
Batería de agrupación musical: Xangó
Premios individuales:
– Estandarte.
– Portaestandarte: José Almirón.
– Comisión de Frente: Esclavos para Ritual de Xangó.
– Traje masculino: Marcos Acosta.
– Rey de carnaval: Marcos Acosta.
– Mejor Banda musical.
– Pareja de baile: Melina Jara – Nelson Boyesuk.
– Grupo de Baile: Cuba.
– Reina de batería: Liz López.
– Coreografía: Mirna Arriola.
– Mejor bailarín: Nelson Boyesuk.
– Diseño.
Sambatuque
– Mejor bailarina y Solista: Regina Martínez Meza