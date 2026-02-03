EN IMAGENES: GRAN CIERRE DE COMPETENCIA EN LOS CARNAVALES SALADEÑOS

Este fin de semana, se realizó la tercera y última noche puntuable de los corsos oficiales, un verdadero espectáculo, con un corsódromo repleto y una atmósfera llena de color y alegría. Finalmente, tuvo lugar el escrutinio que consagró a Iberá como bicampeona en comparsa, y Xangó por séptimo año consecutivo en agrupación musical.

El Pedro Pablo Ignacio volvió a brillar con la competencia, donde Iberá cerró la gran noche y se consagró bicampeona, reafirmando su excelencia y dedicación. Además, la agrupación musical Xangó logró su séptimo título consecutivo, consolidando su hegemonía en el rubro.

La noche también brilló con la participación de Sambatuque y Carisma Show, que también dejaron todo en la avenida y se despidieron a lo grande hasta la edición 2027.

El intendente Noel Gómez y la vice Anita Diez, acompañaron la fiesta junto a otras autoridades y la figura de Maru Mambrín, bailarina y cantante, emblema del Carnaval Correntino, que engalanó la noche con su presencia.

Previo al paso de Iberá, se llevó a cabo un emotivo homenaje a Nadia Ozuna, Reina de la edición 2024 de esta comparsa, que falleciera en ese periodo, y en un gesto de cariño y memoria, dirigentes, simpatizantes y familiares, la recordaron de la mejor forma con los aplausos y el debido respeto.

El cierre fue un rotundo éxito, dejando una huella imborrable en todos los asistentes y culminando oficialmente el día domingo 1 de febrero, con la realización del escrutinio en el mismo SUM del Complejo Turístico Municipal.

A continuación toda la premiación:

– Mejor comparsa: Iberá.

– Mejor agrupación musical: Xangó.

– Reina del Carnaval Mayor: Miriely Paniagua (C. Show).

– Reina del Carnaval Infantil: Juana Sotelo Lago (C. Show).

– Reina del Corso Mayor: Matilda Miguel (Iberá).

– Reina del Corso Menor: Bianca Alterats (Iberá)

Premios individuales

Comparsa Carisma Show:

– Embajadora: Micaela Almirón.

– Estandarte: Carisma – dinastía.

– Bastonera Mayores: Agustina Roubineau.

– Pareja de Baile: Muriel Oviedo – Diego Acosta.

– Dúo: Nahiara Fernández – Noelia Cardozo.

– Reina de Batería de comparsas: Virginia Pujol.

– Coreografía: Sofía Luque Pisarello.

– Traje femenino menores: Martina Durand Jaime.

– Solista Menores: Thiago Lescano / Mía Alterats.

Comparsa Iberá

– Portaestandarte: Juan José Benítez.

– Comisión de frente: Tribu de Iberá.

– Cuadro 1 mayores: Las Ovas.

– Bastonera menores: Azucena Leyes.

– Ala Futura: Peces del Zambeze.

– Cuadro Menores: Cebras.

– Rey del Carnaval Menores: Juan David Cura.

– Bailarina del Carnaval Menores: Mía Godoy.

– Bailarín del Carnaval Menores: Juan David Cura.

– Bailarina del Carnaval Mayores: Morena Segovia.

– Bailarín del Carnaval Mayor: Fabricio Rolón.

– Diseño: Horacio Ramírez.

– Traje de Carnaval Masculino menores.

– Traje de Carnaval Mayores: Walter Ramos.

– Traje del Carnaval Femenino Mayores: Matilda Miguel De Franceschi

– Solista Mayores: Alma Canteros Olivera.

– Batería de comparsa: Magnífica.

– Carro de Destaque: Ritual en la Selva.

– Destaque en Carro: Renata Balonchard

– Carroza: Trono de La Sabana.

Tema inédito: Iberá – Xangó

Mejor Agrupación Musical: Xangó

Batería de agrupación musical: Xangó

Premios individuales:

– Estandarte.

– Portaestandarte: José Almirón.

– Comisión de Frente: Esclavos para Ritual de Xangó.

– Traje masculino: Marcos Acosta.

– Rey de carnaval: Marcos Acosta.

– Mejor Banda musical.

– Pareja de baile: Melina Jara – Nelson Boyesuk.

– Grupo de Baile: Cuba.

– Reina de batería: Liz López.

– Coreografía: Mirna Arriola.

– Mejor bailarín: Nelson Boyesuk.

– Diseño.

Sambatuque

– Mejor bailarina y Solista: Regina Martínez Meza