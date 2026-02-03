CUENTA REGRESIVA: EN UNA SEMANA SE LEERA LA SENTENCIA DEL CLAN SENA

A una semana de la lectura de la sentencia, el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se prepara para su capítulo final. Y es que el martes 10 de febrero, a las 9, la Justicia dará a conocer las penas para los responsables del crimen que conmocionó a Chaco y sacudió al país entero.

La resolución llegará después de meses de debate, audiencias y un juicio atravesado por la exposición pública. La jueza Dolly Fernández fijó la fecha tras concluir la etapa de cesura y luego de la suspensión de los plazos procesales durante diciembre. Con esa decisión, febrero quedó marcado como el mes del cierre judicial de una causa emblemática.

El jurado popular ya definió responsabilidades. César Sena fue declarado culpable del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios. Para los tres, la pena prevista es prisión perpetua , lo que coloca a la audiencia del 10 de febrero como una formalidad decisiva para sellar su destino penal.

El foco de la jornada estará puesto en los colaboradores del clan Sena. Gustavo Obregón y Fabiana González enfrentarán la definición de su condena tras haber sido hallados culpables de encubrimiento agravado. La fiscalía solicitó penas cercanas al máximo, la querella pidió el tope legal y las defensas insistieron en sanciones condicionales y prisión domiciliaria, con el argumento del tiempo ya cumplido y la situación familiar de ambos.

En el mismo escenario aparece Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento simple. Aunque la acusación y la querella reclamaron penas de cumplimiento efectivo, el casero del campo donde se investigaron maniobras posteriores al crimen ya recuperó la libertad tras haber pasado más de dos años detenido.

Las audiencias finales no estuvieron exentas de tensión. Las defensas cuestionaron el proceso, denunciaron presión mediática y llegaron a pedir la nulidad del fallo del jurado popular, un planteo que fue rechazado. «La pena no debe ser un mensaje para la sociedad», sostuvieron en sus exposiciones.

Aunque el fallo del 10 de febrero cerrará esta etapa, el apellido Sena seguirá ligado a los tribunales. Este año, Emerenciano Sena y Marcela Acuña volverán a ser juzgados, esta vez por una causa vinculada al presunto lavado de dinero de fondos públicos.

A siete días de la lectura, la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entra en su tramo final. El expediente está listo. La sociedad espera. Y la Justicia se prepara para poner el punto final.