VILLA RÍO BERMEJITO: ROBERTO CUEVAS SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, SIEMPRE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

En las ultimas se designó a Roberto Cuevas como secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Rio Bermejito , sumándose al equipo de trabajo del intendente Omar Reis, el Secretario de Gobierno, Cristian Radojkovich, confirmo que Roberto Cuevas, asumió el cargo de Secretario de Obras Públicas de Villa Río Bermejito, de manera ad honorem .

Roberto Nicolás Cuevas, un destacado docente de la zona, tiene una trayectoria profesional marcada por el compromiso, la vocación de servicio y el trabajo constante en favor de la comunidad. Durante muchos años se desempeñó como docente en la Escuela de Educación Primaria N° 1048, institución a la que dedicó gran parte de su vida profesional.

A lo largo de su carrera, el profesor Cuevas cumplió un rol fundamental en el crecimiento y fortalecimiento de dicha institución. Contribuyó no solo a la formación académica de numerosas generaciones de estudiantes, sino también al desarrollo institucional y humano de la escuela. Su labor dejó una huella significativa en la comunidad educativa, siendo reconocido por su responsabilidad, dedicación y profundo sentido de pertenencia.

Actualmente, se encuentra jubilado de la docencia, culminando así una extensa y valiosa etapa al servicio de la educación pública. No obstante, continúa aportando a la comunidad desde un nuevo rol: ejercerá el cargo de responsable de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, desempeñándose ad honorem, lo que reafirma su compromiso con el bienestar y el progreso de la localidad.

Asimismo, Roberto Nicolás Cuevas es militante del radicalismo, participando activamente en la vida política local y sosteniendo a lo largo del tiempo valores vinculados al compromiso cívico, la democracia y el servicio público. Así manifestó el secretario de Gobierno deseando que en éste tiempo restante de la gestión le vaya bien a Bermejito.

