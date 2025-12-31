PROGRAMA+RAIZ: EL GOBIERNO DEL CHACO CONSOLIDA UNA POLITICA DE ARRAIGO Y ACCESO A LA CASA PROPIA

Programa + Raíz: el Gobierno del Chaco consolida una política de arraigo y acceso a la casa propia

Este lunes, en una articulación público- privada, el Gobierno del Chaco a través de Fiduciaria del Norte, avanzó de manera concreta en una política estratégica para la provincia con la firma de contratos con empresas constructoras privadas en el marco del programa + RaíZ, una iniciativa que transforma la inversión y el ahorro local en viviendas, empleo y arraigo para miles de familias chaqueñas.

Las consultas e informes se pueden realizar en la página oficial de Fiduciaria del Norte: fiduciariadelnorte.com.ar o a través de sus redes sociales. En este sentido, el Gobernador Leandro Zdero manifestó: “Este programa + Raíz entiende esa demanda de unir esfuerzos donde las empresas constructoras trabajan, dan trabajo y la gente puede suplir sus demandas habitacionales. Esta herramienta de fideicomiso inmobiliario ofrece esta alternativa; es la primera provincia que va a trabajar con esta articulación público privada, y así como buscamos las herramientas con otros programas como Fonavi o para familias vulnerables, hoy lo hacemos con estas inversiones destinadas a trabajadores o profesionales. El desafío de nuestras empresas y para los chaqueños es que quieran quedarse y vivir aquí. Quiero agradecerles a todos el trabajo y la confianza de poder desarrollar alternativas para las familias de nuestra provincia”.

Esta decisión política marca un cambio de rumbo en materia habitacional, al impulsar un esquema público-privado transparente y eficiente que pone al Estado como facilitador del desarrollo y al sector privado como motor de la construcción, con un claro objetivo social: que más chaqueños puedan acceder a la casa propia.

El programa + RaíZ da respuesta a una necesidad esencial de la familia chaqueña: contar con una vivienda digna y estable. Al mismo tiempo, genera empleo genuino, fortalece la economía local y crea condiciones para que los jóvenes puedan proyectar su futuro en la provincia, sin verse obligados a emigrar o depender del alquiler.

En tanto, el Presidente de Fiduciaria del Norte, Santos Oliveira, afirmó: “Lo que presentamos hoy va en esa línea de apostar en el sector privado, como dinamizador económico. Buscamos soluciones para los chaqueños, esa es la finalidad; hay requisitos de acuerdo también a los municipios y de otros sectores interesados. Lo importante es saber, que estas inversiones son fundamentales y de chaqueños que pueden hacerlo acá”.

La puesta en marcha del Banco de Proyectos de Fideicomisos Inmobiliarios permitió ordenar, planificar y dar previsibilidad a las inversiones, generando confianza y reglas claras para el desarrollo de proyectos habitacionales en todo el territorio provincial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que cada contrato firmado representa un compromiso cumplido con las familias que esperan una oportunidad real de acceder a su hogar. “Estamos utilizando el ahorro y la inversión local para darle a nuestra gente estabilidad, arraigo y futuro”, remarcaron.

El programa + RaíZ, identificado con la gestión del gobernador Leandro Zdero, se consolida como una política pública que pone a la familia en el centro, promueve el trabajo chaqueño y sienta las bases de un Chaco con más desarrollo, equidad y oportunidades.

