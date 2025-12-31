LOS PILOTOS DE F1 SELECCIONADOS A LOS MEJORES 10 CORREDORES: EN QUE LUGAR QUEDO COLAPINTO

Max Verstappen fue el mejor piloto del 2025 en la F1 según sus compañeros de pista (REUTERS/Jakub Porzycki) Max Verstappen fue el mejor piloto del 2025 en la F1 según sus compañeros de pista (REUTERS/Jakub Porzycki)

A pocas horas de la llegada del nuevo año, la Fórmula 1 publicó el listado de quiénes fueron los mejores 10 pilotos de la temporada 2025 para los propios protagonistas al volante en los 24 Grandes Premios del calendario. Como sucedió con la mayoría de los jefes de equipo, el sitio oficial de la Máxima publicó los corredores más destacados y el ganador, a pesar de no poder defender su título, fue Max Verstappen.

El reconocimiento de sus compañeros consolidó al piloto de Red Bull como el más valorado de la grilla, situándolo en la cima de las preferencias dentro del selecto grupo de la F1. Este resultado tiene relevancia adicional si se considera que el neerlandés no consiguió su quinta corona consecutiva, pero lo que hay que remarcar es que la segunda parte de la temporada para el tetracampeón fue sobresaliente: ganó seis de las siete carreras que logró en el año y quedó a dos puntos en el campeonato detrás de Lando Norris (423 a 421) cuando parecía que alguno de los dos corredores de McLaren iban a coronarse con antelación a lo que fue el GP de Abu Dhabi.

Un aspecto a remarcar es que por primera vez desde la creación de la votación interna (2018), Lewis Hamilton quedó fuera del grupo de destacados, una situación que sobresale en una lista que tradicionalmente reconoce a los nombres más establecidos del paddock. El informe del sitio de la F1, firmado por el analista Lawrence Barretto, también remarcó que el francés Pierre Gasly no alcanzó el top 10 luego de combatir con las complicaciones en pista que mostró el A525 de Alpine. Su compañero, el argentino Franco Colapinto, también quedó fuera de la decena de pilotos más votados por sus colegas.

Tal cual sucedió en 2024, y en la votación de los jefes de equipos, el segundo lugar fue para Norris, quien logró su primer título como campeón de la Máxima. En contraste, el que perdió su lugar de privilegio en el podio, si lo comparamos con el año pasado, fue Charles Leclerc. El monegasco había sido tercero, pero descendió hasta la quinta posición en medio de una campaña difícil para Ferrari, ya que tuvo que lidiar con las limitaciones de un monoplaza que no funcionó en toda la temporada.

Hamilton quedó fuera del top 10 entre los pilotos más votados (REUTERS/Jakub Porzycki) Hamilton quedó fuera del top 10 entre los pilotos más votados (REUTERS/Jakub Porzycki)

George Russell ascendió al tercer puesto en esta evaluación, seguido de cerca por Oscar Piastri, lo que significó un avance de un escalón para ambos respecto a su ubicación previa. El cierre del quinteto de vanguardia lo ocupó Leclerc, mientras que Carlos Sainz se mantuvo en la sexta plaza protagonizando el cambio más notorio: dejó atrás a Ferrari para competir con Williams y logró dos podios en la segunda etapa del calendario. El español Fernando Alonso registró un ascenso de dos lugares para terminar en el 7° puesto, mientras que el listado cerró con la aparición de tres nuevos apellidos que no tuvieron presencia la pasada temporada: Alex Albon fue el octavo piloto más votado por sus compañeros de grilla, y los debutantes Oliver Bearman e Isack Hadjar ocuparon la novena y décima posición, en una decisión que los confirmó como los novatos más destacados para sus colegas.

La mecánica de la votación entre pilotos replicó el reparto que se da en un Gran Premio: un máximo de 25 puntos para el mejor posicionado que luego decrecen hasta el décimo lugar, distribuyendo así el reconocimiento en función de méritos percibidos por quienes comparten la pista. Para esta edición participaron 16 de los 20 pilotos de la grilla, ya que Hamilton, Nico Hülkenberg, Lance Stroll y Yuki Tsunoda se abstuvieron de votar, según informó la F1.

De esta manera, los pilotos estuvieron de acuerdo con los jefes de equipo en que los dos más destacados del año fueron Verstappen y Piastri, grandes animadores de la lucha por el título en la segunda parte de la temporada. Más allá que los directores de Red Bull y Ferrari omitieron su voto, Super Max y el flamante nuevo número 1 de la parrilla disfrutaron de una contienda que replicó lo sucedido en pista, pero con un final diferente, ya que el neerlandés se quedó con las dos votaciones internas.

Así quedó el ranking de los mejores pilotos de la F1 en 2025: