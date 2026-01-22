PROGRAMA MEJOR ESCUELA: INTERVENCIÓN EDILICIA BASADA EN DATOS TERRITORIALES
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, brindó precisiones sobre el programa integral de intervención escolar Mejor Escuela, recientemente lanzado por el Gobierno del Chaco, y remarcó que se trata de una política de carácter territorial, construida a partir de “datos concretos relevados en cada regional educativa” sobre las necesidades más urgentes de cada institución.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Leandro Zdero a través del Ministerio de Infraestructura en articulación con el Ministerio de Educación, tiene como objetivo fortalecer las condiciones edilicias de las escuelas chaqueñas, garantizando entornos más seguros y funcionales para estudiantes, docentes y personal educativo.
La ministra destacó que, a partir de este diagnóstico, el programa prioriza lo esencial para el funcionamiento cotidiano de las escuelas. “Vamos a ir a lo básico para que la escuela, los chicos y los docentes trabajen con tranquilidad. Hoy la necesidad es que no estén preocupados por la energía, por el funcionamiento de los sanitarios o por el bombeo de agua”, sostuvo.
PRIMERA ETAPA
En su primera etapa, Mejor Escuela alcanza a establecimientos de Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas, La Escondida, Capitán Solari, Colonias Unidas, Napenay, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Machagai, Quitilipi, Coronel Du Graty, Comandancia Frías y Resistencia. El programa incluye escuelas primarias y secundarias, jardines, instituciones especiales, centros de educación física y establecimientos para jóvenes y adultos.
Las obras previstas contemplan mejoras en instalaciones eléctricas y sanitarias, reparación de techos, acceso al agua, pintura general y distintas obras civiles, de acuerdo con las necesidades específicas de cada institución.