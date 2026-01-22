PROGRAMA MEJOR ESCUELA: INTERVENCIÓN EDILICIA BASADA EN DATOS TERRITORIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Naidenoff señaló que una de las problemáticas más frecuentes detectadas es el estado de las instalaciones eléctricas, muchas de las cuales tienen más de 20 años de antigüedad y no fueron actualizadas conforme al crecimiento de la demanda energética. “Muchas veces las cooperadoras escolares compran un aire acondicionado, pero la colocación no está prevista. Entonces nos encontramos con que hay que rehacer toda la instalación eléctrica”, explicó.

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, brindó precisiones sobre el programa integral de intervención escolar Mejor Escuela, recientemente lanzado por el Gobierno del Chaco, y remarcó que se trata de una política de carácter territorial, construida a partir de “datos concretos relevados en cada regional educativa” sobre las necesidades más urgentes de cada institución.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Leandro Zdero a través del Ministerio de Infraestructura en articulación con el Ministerio de Educación, tiene como objetivo fortalecer las condiciones edilicias de las escuelas chaqueñas, garantizando entornos más seguros y funcionales para estudiantes, docentes y personal educativo.

La ministra destacó que, a partir de este diagnóstico, el programa prioriza lo esencial para el funcionamiento cotidiano de las escuelas. “Vamos a ir a lo básico para que la escuela, los chicos y los docentes trabajen con tranquilidad. Hoy la necesidad es que no estén preocupados por la energía, por el funcionamiento de los sanitarios o por el bombeo de agua”, sostuvo.

PRIMERA ETAPA

En su primera etapa, Mejor Escuela alcanza a establecimientos de Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas, La Escondida, Capitán Solari, Colonias Unidas, Napenay, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Machagai, Quitilipi, Coronel Du Graty, Comandancia Frías y Resistencia. El programa incluye escuelas primarias y secundarias, jardines, instituciones especiales, centros de educación física y establecimientos para jóvenes y adultos.

Las obras previstas contemplan mejoras en instalaciones eléctricas y sanitarias, reparación de techos, acceso al agua, pintura general y distintas obras civiles, de acuerdo con las necesidades específicas de cada institución.