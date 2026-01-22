LAS COMPRAS EN EL EXTERIOR CRECIERON CASI 275%: ¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN PROHIBIDOS COMPRAR?
El boom de las compras online al exterior impulsó un récord histórico en el sistema puerta a puerta, con importaciones por casi US$900 millones en 2025.
Las compras de particulares al exterior a través del sistema courier marcaron un récord histórico en 2025. De acuerdo a estimaciones de la consultora Analytica, las importaciones totalizaron US$894 millones, lo que representa un incremento del 274,2% en comparación con 2024.
Durante el último semestre del año, las importaciones se mantuvieron en torno a los US$100 millones mensuales, aunque diciembre rompió todos los récords al alcanzar US$105 millones, con una suba interanual del 179,6%. Desde la consultora explicaron que el fuerte aumento estuvo posiblemente «impulsado por las compras navideñas y el aguinaldo».
El crecimiento del comercio electrónico internacional se vio acompañado por cambios normativos que ampliaron el alcance del sistema puerta a puerta. Desde el año pasado, el peso máximo permitido por paquete o pieza postal enviada por courier es de 50 kilos, lo que favoreció el incremento del volumen de operaciones.
Entre los principales puntos a tener en cuenta para las compras en el exterior mediante courier, se destacan:
- Los paquetes no pueden superar los 50 kilos.
- El valor máximo por envío es de US$3000.
- No hay tope de envíos por courier.
- Para los llamados «pequeños envíos», el límite es de hasta tres unidades por envío y cinco envíos al año por persona.
- Están exceptuados de aranceles (derechos de importación y tasa de estadística) los envíos de hasta US$400, aunque el IVA debe abonarse.
- Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Desde la ex AFIP explicaron que ese requisito solo aplica cuando el envío se realiza a través de Correo Argentino.
Lo que no se puede comprar en el exterior
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supervisa las compras internacionales para evitar el ingreso de productos prohibidos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Entre los bienes que no pueden ingresarse a la Argentina se encuentran:
- Mercadería con fines comerciales o industriales: solo se permite el ingreso de productos para uso personal o como obsequio.
- Armas de fuego: únicamente con autorización previa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
- Explosivos, inflamables y estupefacientes: prohibidos por razones de seguridad.
- Material arqueológico y cultural: restringido para proteger el patrimonio nacional.
- Electrodomésticos de línea blanca: como cocinas, hornos, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. (Sí están permitidos los electrodomésticos pequeños, como licuadoras o procesadoras).
El boom del sistema puerta a puerta consolida una nueva forma de consumo para los argentinos, impulsada por la digitalización, la mayor oferta internacional y la flexibilización de las condiciones de importación, aunque con límites claros definidos por la normativa aduanera.