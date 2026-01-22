LAS COMPRAS EN EL EXTERIOR CRECIERON CASI 275%: ¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN PROHIBIDOS COMPRAR?

Las compras de particulares al exterior a través del sistema courier marcaron un récord histórico en 2025. De acuerdo a estimaciones de la consultora Analytica, las importaciones totalizaron US$894 millones, lo que representa un incremento del 274,2% en comparación con 2024.

Durante el último semestre del año, las importaciones se mantuvieron en torno a los US$100 millones mensuales, aunque diciembre rompió todos los récords al alcanzar US$105 millones, con una suba interanual del 179,6%. Desde la consultora explicaron que el fuerte aumento estuvo posiblemente «impulsado por las compras navideñas y el aguinaldo».

El crecimiento del comercio electrónico internacional se vio acompañado por cambios normativos que ampliaron el alcance del sistema puerta a puerta. Desde el año pasado, el peso máximo permitido por paquete o pieza postal enviada por courier es de 50 kilos, lo que favoreció el incremento del volumen de operaciones.

Entre los principales puntos a tener en cuenta para las compras en el exterior mediante courier, se destacan:

Los paquetes no pueden superar los 50 kilos.

El valor máximo por envío es de US$3000.

No hay tope de envíos por courier.

Para los llamados «pequeños envíos», el límite es de hasta tres unidades por envío y cinco envíos al año por persona.

Están exceptuados de aranceles (derechos de importación y tasa de estadística) los envíos de hasta US$400, aunque el IVA debe abonarse.

Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Desde la ex AFIP explicaron que ese requisito solo aplica cuando el envío se realiza a través de Correo Argentino.

Lo que no se puede comprar en el exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supervisa las compras internacionales para evitar el ingreso de productos prohibidos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Entre los bienes que no pueden ingresarse a la Argentina se encuentran:

Mercadería con fines comerciales o industriales: solo se permite el ingreso de productos para uso personal o como obsequio.

solo se permite el ingreso de productos para uso personal o como obsequio. Armas de fuego: únicamente con autorización previa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

únicamente con autorización previa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Explosivos, inflamables y estupefacientes: prohibidos por razones de seguridad.

prohibidos por razones de seguridad. Material arqueológico y cultural: restringido para proteger el patrimonio nacional.

Electrodomésticos de línea blanca: como cocinas, hornos, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. (Sí están permitidos los electrodomésticos pequeños, como licuadoras o procesadoras).

El boom del sistema puerta a puerta consolida una nueva forma de consumo para los argentinos, impulsada por la digitalización, la mayor oferta internacional y la flexibilización de las condiciones de importación, aunque con límites claros definidos por la normativa aduanera.