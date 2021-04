PRISIÓN PERPETUA PARA JORGE PERALTA, EL ASESINO DE ANGELINA CÁCERESPRISIÓN PERPETUA PARA JORGE PERALTA, EL ASESINO DE ANGELINA CÁCERES

“Estamos muy satisfechos, se hizo justicia”, dijo el abogado Juan Díaz representante del padre de Angelina Cáceres, tras agradecer a los fiscales, agrupaciones feministas, Ministerios y Secretarías que acompañaron y apoyaron la causa.

“Sobran pruebas para haberlo condenado a Peralta, no quedan dudas que fue el autor de este femicidio”, aunque aclaró que no se lo condena por femicidio sino por homicidio criminis causa.

“La mató por la posibilidad de que esté embarazada, aunque se haya confirmado que no lo estaba, es decir que la mató por su condición de mujer”, destacó el letrado.

Señaló asimismo que Peralta quedará detenido en Sáenz Peña y que espera que la condena se cumpla “tiene que estar 35 años sin posibilidad de libertad condicional”.

LA VOZ DEL PADRE

Tras el fallo, el padre de Angelina, Daniel Cáceres, habló en los medios y dijo que -ahora- lo único que quiere es saber por qué Peralta mató a su hija. “En mi corazón vive Angelina, no me cabe otro rencor, no me cabe odiarla. Solo quiero que esta persona me llame a mí, se digne a hablarme y poder preguntarle, por qué lo hiciste, si Angelina era un pedacito pan, eso quiero que me diga con su voz, con sus palabras, es lo único que quiero eso”.