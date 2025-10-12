PRIMERA NACIONAL: ATLANTA PUSO FIN AL SUEÑO DE FOR EVER EN EL PARTIDO QUE INAUGURÓ EL REDUCIDOBy Redaccion 3 horas ago
Chaco For Ever se despidió de la temporada del Torneo de Primera Nacional, al caer en Villa Crespo con Atlanta por 3 a 0 en partido que inauguró el Reducido por un ascenso a la categoría superior, con un cuestionado arbitraje de Daniel Zamora. Jorge Valdez Chamorro de penal, Marcos Echeverría y Nicolás Medina convirtieron para el “Bohemio”. El “Negro” terminó con 10 por expulsión de David Valdez, en la primera etapa.
En 20’ empezó a derrumbarse las ambiciones del equipo de Ricardo Pancaldo. Porque solo 4’ se jugaban cuando el juez sancionó penal por un agarrón en el área, que Jorge Valdez Chamorro cambió por gol para abrir la cuenta; y a los 18’ vio la roja David Valdez, cuando trabó un balón en el piso.
El equipo chaqueño se paró con tres en el fondo y se acomodó en un partido complicado, generando algunas chances cuando cerraba la primera etapa. La figura de Gastón Canuto comenzó a crecer en el complemento, pero poco pudo hacer para evitar la amplia victoria auriazul.
A los 19’ Marcos Echeverría estiró las cifras tras capturar un rebote del arquero forevista a un cabezazo de Lautaro Fedele; y a los 31’ Nicolás Medina aprovechó la pasividad en la marca de Juan Cruz Cerrudo para sentenciar el 3 a 0 que no empaña la gran campaña de Chaco For Ever, que además obtuvo la clasificación a Copa Argentina.
Síntesis
-Atlanta 3: Juan Francisco Rago; José Gómez, Caín Fara, Tomás Rojas y Guillermo Ferracutti; Nicolás Previtali, Lucas Ambroggio, Federico Bisanz y Jorge Valdez Chamorro; Nicolás Medina y Marcos Echeverría. D.T: Luis García.
-Chaco For Ever 0: Gastón Canuto; Mauricio Rosales, David Valdez, Mathías Silvera y Alan Luque; Maximiliano Romero, Brian Nievas, Robertino Seratto y Joaquín Mateo; Leonardo Marinucci e Imanol Enríquez. -D.T.: Ricardo Pancaldo.
Gol: 4’ PT Jorge Valdez Chamorro (A, de penal); 19’ ST Marcos Echeverría (A); 33’ ST Nicolás Medina (A).
Incidencias: 19’ PT Expulsado David Valdez (FE).
Cambios: ST Jesús Amarilla por Alan Luque (FE); ST Franco Perinciolo por Joaquín Mateo (FE); ST Brian Guerra por Robertino Seratto (FE); 15’ ST Lautaro Fedele por Federico Bisanz (A); 15’ ST Santiago Coronel por Lucas Ambroggio (A); 17’ ST Fausto Montero por Tomás Rojas (A); 22’ ST Juan Cruz Cerrudo por Leonardo Marinucci (FE); 27’ ST Santiago Úbeda por Brian Nieva (FE); 31’ ST Jonathan Dellarossa por Jorge Valdez Chamorro (A); 31’ ST Jonatan Bauman por Marcos Echeverría (A).
Árbitro: Daniel Zamora.
Asistentes: Uriel García Leri y Sebastián Pumetti.
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi.
Estadio: “Don León Kolbowsky” (Club Atlanta).
Fuente: Eco Deportivo
Foto: Prensa Atlanta
