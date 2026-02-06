PRIMER OPERATIVO DE DONACION DE ORGANOS DEL 2026 SALVO A SEIS PERSONAS

Donación de órganos.

En enero, se realizó en el Hospital Perrando el primer operativo multiorgánico del año 2026, que permitió que seis personas de distintas provincias accedan a un trasplante y mejoren su calidad de vida.

Gracias a la voluntad solidaria de un donante y su familia, se concretaron trasplantes cardíacos, renales, hepático y ablación de córneas, fortaleciendo el sistema de donación y trasplante en la provincia y el país.

«Cada operativo es un acto de solidaridad que trasciende al donante y permite que muchas personas recuperen proyectos y calidad de vida», destacó el director de Cucai Chaco, Walter Bonfanti.