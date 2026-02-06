PRIMER OPERATIVO DE DONACION DE ORGANOS DEL 2026 SALVO A SEIS PERSONAS
El mismo se realizó el mes pasado, cuando la donación solidaria de una familia permitió seguir salvando vidas. En esta oportunidad, los beneficiarios fueron de distintas provincias.
En enero, se realizó en el Hospital Perrando el primer operativo multiorgánico del año 2026, que permitió que seis personas de distintas provincias accedan a un trasplante y mejoren su calidad de vida.
Gracias a la voluntad solidaria de un donante y su familia, se concretaron trasplantes cardíacos, renales, hepático y ablación de córneas, fortaleciendo el sistema de donación y trasplante en la provincia y el país.
«Cada operativo es un acto de solidaridad que trasciende al donante y permite que muchas personas recuperen proyectos y calidad de vida», destacó el director de Cucai Chaco, Walter Bonfanti.