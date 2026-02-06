Charata ALLANAMIENTOS ANTIDROGAS: UN APREHENDIDO Y SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES

También incautaron dos rifles aire comprimido y una planta de cannabis sativa.

Anoche, personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata llevó adelante allanamientos simultáneos en el Barrio Centenario, en el marco de una causa por Supuesta Infracción a la Ley 23.737

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías de Charata, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Borelli, y ejecutados por los Ayudantes Fiscales Dr. Gabriel Almeida y Dr. Hugo Federchuk.

Como resultado, en el primer domicilio se procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años, logrando el secuestro de cocaína y marihuana, dinero en efectivo por $59.000, una balanza digital y dos rifles de aire comprimido. El total de estupefacientes incautados asciende a 80,84 gramos de marihuana y 28,5 gramos de cocaína.

En el segundo domicilio se identificó a dos jóvenes de 19 y 21 años, secuestrándose pequeñas cantidades de estupefacientes y una planta de cannabis sativa de aproximadamente 1,20 metros de altura.

Conforme directivas de la magistratura interviniente, se procedió al secuestro de los elementos y a la notificación de las situaciones legales de los detenidos en la causa que se investigaba.

Por su parte se conto con la colaboración de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela.*

Relacionado