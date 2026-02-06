RESICO EN TRES ISLETAS: “CREEMOS EN LA CULTURA DEL TRABAJO Y EN APOYAR A QUIENES APUESTAN A SALIR ADELANTE”

El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, junto al subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios y concejales de la localidad mantuvieron una reunión con la intendente local, Marcela Duarte, con el objetivo de articular acciones conjuntas y avanzar en políticas públicas concretas en beneficio de los vecinos.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron hoy la situación social, institucional y productiva de la localidad, escucharon las principales demandas de la comunidad y definieron líneas de acción orientadas a dar respuestas reales y eficientes, fortaleciendo el trabajo coordinado entre la Provincia y el municipio.

“Tenemos una decisión política clara de estar en el territorio, escuchar a los vecinos y trabajar de manera articulada con cada municipio para dar respuestas concretas”, expresó Resico, y remarcó que “la gestión no la hacemos desde un escritorio, la hacemos caminando las localidades y conociendo de primera mano la realidad de cada comunidad”.

Como parte de la jornada, los funcionarios estuvieron en distintas instituciones y emprendimientos locales. En ese marco, mantuvieron una reunión con la comisión directiva del Club Vélez Sarsfield de la localidad, donde se interiorizaron sobre la situación de la institución y ratificaron el acompañamiento del Estado provincial. “Los clubes cumplen un rol social fundamental y es nuestra responsabilidad acompañarlos y fortalecerlos”, sostuvo el funcionario.

Posteriormente, visitaron el Registro Civil, destacando la importancia de garantizar servicios esenciales y el acceso a derechos para todos los vecinos. También recorrieron el emprendimiento privado de salud “Alerta Roja”, un sistema de emergencias innovador en la provincia, impulsado con inversión privada. Allí, Resico subrayó que “la articulación entre el sector público y el privado es clave para mejorar los servicios y generar desarrollo en el interior de la provincia”.

La agenda continuó con una reunión junto a distintas áreas del Gobierno provincial, donde se coordinaron acciones conjuntas y se diagramaron estrategias para optimizar recursos y mejorar la eficiencia de la gestión del Estado. “Queremos llegar con más eficiencia, cercanía y se dé respuestas concretas a la gente”, afirmó.

Por la tarde, las autoridades mantuvieron un encuentro con el equipo del Programa Ñachec, donde fortalecieron su funcionamiento y definieron lineamientos de trabajo en materia de políticas sociales. “Nuestro objetivo es que los programas sociales lleguen donde realmente se necesitan y tengan impacto real en la vida de los vecinos”, indicó Resico.

Estas actividades concluyeron con la visita a un emprendimiento de carpintería local, llevado adelante por una familia de la localidad. Allí, el secretario destacó el esfuerzo de los emprendedores y el acompañamiento del Estado provincial: “Creemos en la cultura del trabajo y en apoyar a quienes apuestan a producir y salir adelante desde el interior”.

Acompañaron al Secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, el subsecretario de agricultura, Julio Fantín; la diputada provincial Maida With; el coordinador regional de Ñachec, Fernando Vogel; Marcela Pibernus, de Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio; autoridades locales y vecinos de la zona.

