El gobierno provincial, a través de la Dra. María Elisa Flores, directora de Epidemiología, del Ministerio de Salud, aseguró que se sigue trabajando en la campaña de prevención y lucha contra el Dengue para erradicar los focos de contagio y la propagación de la enfermedad. “Quiero hacer hincapié en los criaderos de mosquitos que se pueden encontrar en las casas, en los trabajos, las plazas, donde se acumula agua limpia porque es allí donde se cría el mosquito , sobre todo en épocas de lluvias ,eso es lo que tenemos que eliminar entre todos y es la manera de combatirlo.

El otro punto fundamental es la fumigación, tanto con las mochilas fumigadoras como con las humeras, para los espacios más grandes y con la fumigación espacial, que se comenzó la semana pasada , tanto en Resistencia como en las localidades. Es un arduo trabajo ,articulando acciones con todos los municipios para el descacharrado y eliminación de criaderos , a su vez contamos con el apoyo de Bomberos, la Policía del Chaco y personal de Desarrollo Humano.

Es importante siempre prestar atención a los síntomas, Fiebre que puede estar acompañada de:

– Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones.

– Náuseas y vómitos.

– Cansancio intenso.

– Aparición de manchas en la piel.

– Picazón y/o sangrado de nariz y encías.

“Ante estos síntomas recomendamos al paciente, bajar la fiebre solo con paracetamol, no automedicarse ya que podría ser contraproducente, mucha agua y reposo, ante cualquier sintomatología de alarma como, por ejemplo, vómitos y diarrea, fiebre alta, somnolencia, disminución en la cantidad de orina que no se puede controlar, consultar de manera inmediata a un centro asistencial”.

“Con respecto a la vacunación estamos en continuo contacto con nuestros pares de Nación, para tomar las decisiones en conjunto y evaluar si es necesaria la vacunación masiva o no. Ante la situación de brote como la que padecemos no es recomendable, porque lo correcto sería realizarla en invierno o primavera y siempre hacerlo antes de que comiencen los contagios”.

Por último, la Dra. remarcó que “ante los síntomas de Dengue no dude en consultar al Centro de Salud más cercano y NO automedicarse”.

