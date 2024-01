CONCEJALES DEL CER Y EL FRENTE CHAQUEÑO: “BIRLAR LA CARTA ORGÁNICA Y LA CONSTITUCIÓN NO RESUELVE LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Los concejales del bloque de la Corriente de Expresión Renovada; Soledad Villagra, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez; y los ediles del Frente Chaqueño; Lucila Massin y Fabricio Bolatti; que integran el Concejo Municipal de Resistencia, recurrieron a la Justicia para que se respete el debido proceso legislativo que se requiere para construir una ordenanza o nueva normativa con alcance local.

Ambos bloques denuncian que, en el marco de la Sesión Especial del viernes 22 de diciembre, el oficialismo impuso sus seis votos en el Concejo Municipal, de once que lo integran, cuando en realidad necesitaban una mayoría de 2/3 (ocho votos) para dar por sancionadas las ordenanzas de Presupuesto General del Municipio, la Tributaria e Impositiva y las autorizaciones para compensar partidas principales y para realizar compras sin las licitaciones correspondientes.

Ante esta situación, los concejales y concejalas nombrados coincidieron en la necesidad de concretar una presentación ante el Tribunal de la Cámara Contenciosa Administrativa con el objetivo de defender los requisitos y procedimientos técnicos legislativos que se establecen en la Carta Orgánica y la Constitución para sancionar ordenanzas principales para Resistencia.

MUCHAS IRREGULARIDADES

Los ediles de la oposición sostienen que desde la propia convocatoria a una Sesión Especial no propicia, pasando por la omisión de los procedimientos de técnicas legislativas, las mayorías de votos necesarias no alcanzadas y aspectos del texto o contenido de las normas, son irregularidades acumuladas que son expresadas en la presentación judicial el día martes 10 de enero ante la Cámara que atiende las controversias donde el Estado o gobierno puede estar generando perjuicios con sus actos.

IMPACTO DE LAS NORMAS CUESTIONADAS EN LA COMUNIDAD

Los concejales sostuvieron que “detrás de una discusión política legislativa sobre la legalidad, legitimidad y conveniencia de una u otra normativa ‘sancionada’ hay una comunidad que va a ser la que reciba o no el impacto que genera la aplicación de la misma, a través de su vigencia”.

Asimismo, expresaron que “se está hablando de un incremento de tributos municipales en torno al 90% con respecto al año 2023, encabezado por Tasa, Patente e Inmobiliario, contra una propuesta del Frente Chaqueño para que no haya aumentos y se pague lo mismo que el año 2023, teniendo en cuenta los altos incrementos de los años anteriores que impactan en forma menos que proporcional en la recaudación, incorporando contribuyentes a la morosidad todos los días”.

Por otra parte, remarcaron que “otra consecuencia se refleja en la delegación de facultades del Concejo Municipal en cabeza de la Intendencia, cuyas prerrogativas se van acumulando y van evadiendo controles básicos y necesarios que hacen al equilibrio de poderes del sistema republicano de gobierno, situación que se encuentra expresamente prohibida en la Constitución Provincial y la Carta Orgánica de la ciudad”.

“CON ESTAS ACCIONES TODOS Y TODAS SALEN PERJUDICADOS”

Los integrantes de los bloques CER y Frente Chaqueño coincidieron en que “es fundamental que del trabajo legislativo, la construcción de acuerdo y consensos políticos, de la participación ciudadana permanente a través de distintos mecanismos, del libre acceso a la información, de la apertura de las y los funcionarios municipales en sus temas, surjan las mejores ordenanzas para los vecinos y vecinas de Resistencia con legitimidad, legalidad y que permitan el control ciudadano en su cumplimiento”, y agregaron que “es todo un desafío para el Concejo Municipal y sus integrantes, así como para la gestión de turno, ya que requiere trabajo, compromiso y devolver en parte a la comunidad el protagonismo originario”.

En igual sentido, esgrimieron que “forzar una convocatoria a una Sesión Especial con un número insuficiente de legisladores y no transmitirla en vivo e imponer textos que no son convenientes e incumplir procedimientos es más cómodo para quienes gobiernan, ya que no hacen compromisos con nadie y fuerzan las instituciones para cubrirse y manejar el resto de la situación”.

Los concejales del CER y el Frente Chaqueño puntualizaron que “con estas acciones todos y todas salen perjudicados, la ciudad se debilita, la comunidad no contiene su gente, la sociedad aumenta su rechazo a la política y la democracia, y el individualismo, la corrupción y el desánimo social ganan terreno”.

Finalmente, los bloques llamaron al oficialismo para que “dé muestras de mayores responsabilidades para generar mejores condiciones de trabajo y que escuche las recomendaciones y propuestas para que todo el cuerpo legislativo comunal brinde respuestas al pueblo”.

Relacionado