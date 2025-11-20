PREVENCION: RECUPERAN PARTES DE UNA MOTO ROBADA EN UN BALDIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Comisaría Cuarta recuperó moto partes de una motocicleta robada, en una zona de monte de la avenidas Marconi y Güemes- Fontana.

La Comisaría Cuarta Metropolitana investigaba un caso sobre un hecho de robo de motocicleta, ocurrido el 19 de noviembre alrededor de las 3:10, en el carril descendente de la avenida Marconi, zona aeropuerto.

Tras tareas investigativas del Servicio Externo, se obtuvo el dato de que la motocicleta sustraída —una Gilera Smash 110— habría sido desarmada para vender sus partes en la ciudad de Fontana.

Es así que, en la madrugada cerca de las 2:00, el personal policial se dirigió a una zona de monte ubicada en inmediaciones de las avenidas Marconi y Güemes, donde logró encontrar y secuestrar una gran cantidad de motopartes pertenecientes al rodado denunciado: rueda delantera con guardabarros, plásticos negros y rojos con inscripción “Smash 110”, plástico de pechera, rueda trasera, caño de escape, asiento, baúl, apoya pies, cubre piernas, amortiguadores traseros, luces delantera y trasera, dos cascos y un balde con partes varias. También fue hallado un cárter con numeración coincidente.

Por disposición del Equipo Fiscal interviniente, todas las motopartes y el cárter recuperado fueron entregados bajo acta al damnificado.

Relacionado