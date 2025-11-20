LAS PALMAS: INTERCEPTARON A DOS JÓVENES CON MARIHUANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un operativo nocturno del dispositivo “Lince” en Las Palmas terminó con el secuestro de marihuana.



Alrededor de la 1:35, personal de la Comisaría de Las Palmas que realizaba tareas de prevención en el marco del operativo “Lince” detuvo la marcha de una motocicleta en la intersección de las calles Machetero y San Martín, en el barrio Central.

Durante la identificación, el conductor abrió el baúl del rodado y extrajo dos envoltorios de polietileno que contenían una sustancia vegetal verde amarronada, con aroma característico a marihuana. El acompañante resultó ser un menor de edad.

Ante la situación, conforme lo dispuesto por la magistratura interviniente, se procedió al secuestro de la sustancia.

El menor fue puesto a disposición del Juzgado de Menores, que ordenó su entrega a los progenitores. En tanto, al conductor se le notificó infracción a la Ley 23.737 en función de la Ley Provincial 2304, quedando en libertad.

