BARRANQUERAS- COMISARÍA SEGUNDA: SECUESTRAN UNA MOTO Y APREHENDEN A UN HOMBRE POR AMENAZAS

Efectivos de la Comisaría Segunda de Barranqueras llevaron adelante dos intervenciones, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.



En el primer hecho, alrededor de las 19:30 en avenida Diagonal Eva Perón y Saavedra, personal que realizaba control motovehicular en el marco del operativo “Lince” observó a dos jóvenes que atravesaron un semáforo en rojo. Al darles la voz de alto, ambos detuvieron la marcha pocos metros después. Circulaban en una motocicleta Honda 110 cc de color blanco y no contaban con ninguna documentación del rodado.

Durante la verificación, los agentes encontraron en el baúl una réplica de pistola negra. Tras la consulta con el Juzgado de Faltas local, se dispuso el secuestro de la motocicleta, mientras que el conductor fue notificado de un acta contravencional continuando en libertad.

Horas más tarde, alrededor de las 00:30, los uniformados intervinieron en un caso de supuesta amenazas. Según el damnificado, el agresor habría actuado en represalia por una denuncia previa realizada días atrás, donde había sido sorprendido intentando sustraer pertenencias del domicilio.

De esta manera, patrullaron la zona y, minutos después, lograron la aprehensión del hombre, quien fue puesto a disposición de la Justicia por la causa “supuestas amenazas”.

