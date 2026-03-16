PRESIDENCIA ROCA: IPDUV Y EL PROGRAMA ÑACHEC REALIZARON RELEVAMIENTO A FAMILIAS ADJUDICATARIAS

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) junto a Ñachec, continúan fortaleciendo el acompañamiento a las familias chaqueñas, luego de la adjudicación de sus hogares.

En esta oportunidad, un equipo técnico del organismo, junto a referentes del programa Ñachec, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, realizaron un relevamiento en la localidad de Presidencia Roca para evaluar las condiciones de habitabilidad de viviendas recientemente entregadas.

La actividad se desarrolló con el acompañamiento del intendente local, Gustavo Martínez, quien acompañó a los equipos por distintos barrios. Las visitas se llevaron adelante casa por casa, con el objetivo de verificar el estado de las viviendas, constatar el cumplimiento de los estándares de calidad y conocer de primera mano la situación de las familias beneficiarias.

Durante la jornada, los funcionarios mantuvieron un diálogo directo con los adjudicatarios, escuchando inquietudes y relevando necesidades. Este trabajo territorial permite al Estado provincial supervisar el impacto de las políticas habitacionales y asegurar que las soluciones brindadas respondan efectivamente a las demandas de la comunidad.

Desde el IPDUV destacaron que estas instancias de seguimiento continuarán realizándose en distintas localidades de la provincia. La articulación entre el Instituto, el Ministerio de Desarrollo Humano y los gobiernos municipales resulta clave para consolidar el alcance del programa Ñachec y fortalecer el acompañamiento a las familias, reafirmando que la política habitacional no concluye con la entrega de una vivienda, sino que se sostiene con presencia y seguimiento permanente.

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