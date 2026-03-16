WHATSAPP Y CIBERESTAFAS: LA FUNCION QUE CONVIENE DESACTIVAR PARA PROTEGER TU CUENTA

Una configuración activada por defecto puede facilitar el ingreso de archivos maliciosos al celular y abrir la puerta a fraudes digitales si no se modifica a tiempo. Desactivarla es un paso simple que ayuda a reforzar la seguridad de la cuenta en WhatsApp.

Especialistas en ciberseguridad advierten que una de las configuraciones más riesgosas dentro de la aplicación es la descarga automática de archivos. Esta función permite que fotos, videos, audios y documentos recibidos en los chats se guarden de forma inmediata en el teléfono, sin intervención del usuario.

Aunque fue diseñada para agilizar el uso de la plataforma, también puede convertirse en una puerta de entrada para archivos maliciosos. Si un atacante envía contenido infectado, el archivo puede descargarse sin que el usuario lo advierta y abrir la posibilidad de robo de datos, instalación de malware o intentos de acceso a la cuenta.

Cómo desactivar la descarga automática

Modificar esta configuración es sencillo y puede hacerse en pocos pasos.

En Android

Abrir WhatsApp y tocar el menú de tres puntos en la esquina superior derecha. Ingresar en Ajustes y luego en Chats. Desactivar la opción Visibilidad de archivos multimedia, para evitar que los archivos recibidos se guarden automáticamente en la galería del teléfono.

En iPhone (iOS)

Abrir WhatsApp y entrar en Ajustes. Seleccionar Datos y almacenamiento. Configurar la descarga automática de fotos, videos y audios en Nunca, o limitarla solo a conexión WiFi.

Otras medidas para evitar fraudes

Además de revisar esta configuración, los especialistas recomiendan adoptar algunas prácticas básicas para reducir el riesgo de estafas digitales:

Desconfiar de mensajes enviados por números desconocidos.

No abrir enlaces ni descargar archivos sospechosos.

No compartir códigos de verificación recibidos por SMS.

Mantener la aplicación actualizada.

Activar la verificación en dos pasos desde los ajustes de la cuenta.

Estas medidas ayudan a reforzar la seguridad del dispositivo y a reducir las posibilidades de que terceros accedan a información personal almacenada en la aplicación.