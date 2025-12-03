PRESENTARON UNA DENUNCIA FORMAL ANTE LA CIDH POR LOS BOMBARDEOS DE EEUU EN EL CARIBE
El gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, enfrenta las primeras denuncias formales por las casi cien ejecuciones extrajudiciales que viene realizando desde septiembre frente a las costas de Venezuela y Colombia.
La denuncia cuenta con el patrocinio de Daniel Kovalik, un abogado vinculado a la defensa de los derechos humanos y representante del presidente Petro en varios casos internacionales. En la presentación explica de maner muy sucinta las circusntancias en la fue asesinado Carranza. “El 15 de septiembre de 2025, el ejército de los Estados Unidos bombardeó el barco de Alejandro Andrés Carranza Medina, en el que navegaba por el Caribe, frente a las costas de Colombia. Murió en el bombardeo. El señor Carranza era pescador y ciudadano colombiano”. El hombre salió a pescar y nunca regresó a su casa.
La ONU y varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional catalogaron los bombardeos contra las supuestas narcolanchas como “ejecuciones extrajudiciales”.
El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, aseguró que estos ataques “violan el derecho internacional”. La campaña militar, bautizada con el nombre de Lanza del Sur, inició con ataques contra embarcaciones en el mar Caribe, que luego se extendieron al océano Pacífico, la ruta de narcotráfico más común de las drogas que van del sur al norte de América.
Más de 80 personas ya fueron asesinadas por los Estados Unidos y solo se identificaron a dos sobrevivientes: un colombiano y un ecuatoriano, los cuales navegaban en un supuesto narcosubmarino, cuando este fue atacado el pasado 18 de octubre. Ambos fueron liberados en sus respectivos países al no probarse delitos en su contra.