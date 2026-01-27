Las capitales de Resistencia y Corrientes enfrentarán jornadas agobiantes con máximas de hasta 39°C. El jueves será el día más crítico de una semana marcada por la alta humedad y el sol persistente.

El inicio de la última semana de enero llega con condiciones climáticas extremas para las capitales de Chaco y Corrientes. Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional, la región se encuentra bajo la influencia de una masa de aire cálido que mantendrá las temperaturas mínimas por encima de los 24°C y las máximas en niveles de alerta.

En Resistencia, el termómetro alcanzará hoy los 38°C, iniciando una escalada que encontrará su punto máximo el jueves con 39°C de temperatura real, aunque la sensación térmica podría ser superior. Por su parte, la ciudad de Corrientes mantendrá registros idénticos, con vientos leves del sector este que aportarán humedad, incrementando la pesadez del ambiente.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados: hidratación constante, evitar la exposición al sol en horas pico (de 10 a 16) y el uso de ropa clara. Recién hacia el próximo sábado se prevé un leve alivio, aunque las máximas continuarán en el orden de los 35°C, manteniendo el clima típico del verano litoraleño.