Fontana APREHENDIERON A UN HOMBRE POR AGREDIR A SU EX PAREJA

El hecho había ocurrido días atrás, tras varias tareas investigativas los efectivos lograron localizar al autor y fue detenido y quedó a disposición de la justicia.

Efectivos policiales de la Comisaría Primera de Fontana intervinieron en un hecho de violencia de género, donde una mujer de 24 años resultó con lesiones.

En el marco de las actuaciones, el personal se constituyó en el domicilio del implicado, siendo este el barrio 50 viviendas, donde lograron la conducción del presunto autor de 24 años, quien fue trasladado para su correspondiente examen médico y posteriormente a la dependencia policial.

Tras consultar con la Fiscalía de Género interviniente, se dispuso la aprehensión del individuo, continuando con las diligencias judiciales.

