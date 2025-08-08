PRANDI SE DESCOMPENSÓ MIENTRAS DABA SUS PALABRAS FINALES EN EL JUICIO CONTRA CONTARDI: “YA ESTUVE MUERTA”

Con la voz quebrada por la emoción, Julieta Prandi brindó un testimonio estremecedor en el juicio que inició contra su expareja, Claudio Contardi, por violencia de género y abuso sexual agravado.

Durante tres jornadas cargadas de tensión, la modelo y conductora compartió ante el tribunal las secuelas que le dejó una relación signada por el maltrato, el aislamiento y el horror. Después de dar sus palabras finales, la actriz comenzó a llorar de manera desgarradora y debió ser asistida por un médico.

Sobre ese momento, Prandi explicó: “Fue inesperado, porque si bien en estos tres días lloré no tengo ni idea del dolor que acabo de sacar. Porque terminé de hablar, salí de sala y me largué a llorar desde la tripa, desde el estómago. Saqué muchos años de dolor, nunca lloré así en mi vida”.

Qué dijo Julieta Prandi en sus palabras finales

“No es fácil estar en mis zapatos hoy”, comenzó diciendo la actriz, visiblemente afectada. “Fueron muchos años donde esperé y soñé tenerlos enfrente. Añoraba este momento con toda mi vida. Hoy estamos acá para juzgar si fui o no violada. Yo no fui violada una vez, fui violada una infinidad de veces”, sumó sobre los cinco años que esperó para llegar a juicio.

A lo largo de su declaración, Prandi hizo hincapié en el calvario que vivió durante casi dos décadas. “Me aislaron, me humillaron, me apartaron de mi familia. Estuve años sin ver a mi familia, me quedé sola. Yo ya estuve muerta, todavía no me siento una persona viva y feliz”, relató.

El sufrimiento dejó marcas profundas: “Todavía intento volver a sonreír, a sentirme segura, volver a no recordar los hechos aberrantes que tuve que soportar. Me hubiese encantado no despertarme más”.

Lejos de centrar su reclamo en lo económico, remarcó que la denuncia trasciende su historia personal- “No se trata de dinero. Me sacó absolutamente todo. Todo lo hice con mi trabajo”, sostuvo. Y agregó: “No necesito absolutamente nada, no necesito justicia. No lo pido por mí, lo pido por todas las que estoy representando”.

Julieta Prandi junto a su abogado. (Foto: Nicolás González/TN)

“Somos muchas las que nos sometemos al escarnio. Es muy doloroso y humillante, no se lo deseo a nadie”, advirtió, refiriéndose al proceso judicial y al desgaste emocional que implica enfrentar al agresor en un tribunal.

Su pedido fue claro: “Quiero que el tribunal haga Justicia. Que lo que me queda de vida, pueda ser en paz”. También alertó sobre el riesgo que corre su integridad: “Sepan que en estos días esta persona es capaz de hacer cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos les voy a pedir que lo detengan. Van a ser responsables de lo que pueda pasar”.

“Esta persona no se va a manchar las manos, pero tiene mucha gente que es capaz de hacerlo”, señaló. Y concluyó con un fuerte pedido: “Yo no quiero estar muerta dos veces, déjenme vivir en paz. Gracias por escucharme”.