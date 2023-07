POR LA PRESUNTA VENTA DE CANDIDATURAS, LA JUSTICIA INVESTIGARÁ LAS DENUNCIAS CONTRA JAVIER MILEI

Las repetidas acusaciones contra las presuntas formas de financiamiento y venta de candidaturas en el espacio La Libertad Avanza que conduce el diputado nacional Javier Milei desembocaron en el inicio de una investigación judicial.

La controversia tiene lugar en la provincia de Entre Ríos y rodea al espacio de Milei, es que salieron a la luz audios donde referentes libertarios del lugar exigieron dólares para definir las candidaturas a cargos electivos.

El audio enviado a los interesados que evaluaban competir por el espacio a cargos de concejales, intendentes y legisladores provinciales, el mismo que se hizo público fue el de la referente libertaria de Entre Ríos, Liliana Salinas.

La investigación Judicial estará a cargo del fiscal federal con competencia electoral Ramiro González y será, según manifestó en un escrito, «a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral».

En este marco, el fiscal solicitó que se presenten a brindar declaración testimonial Carlos Maslatón, Rebeca Fleitas, Mila Zubriggen y Juan Carlos Blumberg.

Se trata de algunos de quienes públicamente acusaron al economista libertario de incurrir en esas prácticas en el marco de la campaña electoral. La citación para los cuatro testigos es para el próximo martes 11 de julio por la mañana.

Milei denunció que la «Argentina está repleta de delincuentes de guante blanco» y «operadores a sueldo, corruptos disfrazados de moralistas y políticos camaleones que saltan de un lado a otro».

El economista liberal comenzó diciendo en sus redes sociales: «Estamos viendo la campaña de difamación más grande la historia argentina solamente porque venimos a plantear una Argentina distinta. Cada minuto que dedican a operarme porque expongo los negocios de la casta, porque valoro a mi familia, o porque amo a mis perros, es proporcional al tiempo que dedican a esconder a los culpables de la decadencia nacional».

«¿Escucharon a algún periodista dedicarle a Massa el tiempo que me dedican a mí? ¿A Larreta? ¿A Vidal? ¿A Morales? En Jujuy no se hace un solo negocio sin la venia de Morales. Eso es la casta. Nosotros no solo no tenemos ningún acuerdo con Massa, sino que somos el único espacio político que puede ganarle un balotaje. Todos los demás pierden. Qué casualidad que nos estén atacando», finalizó.

