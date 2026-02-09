Policía Caminera FIN DE SEMANA: DETENCIONES, MOTOCICLETAS SECUESTRADAS Y 17 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS

Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

Sáenz Peña

Operadores de la termal, intervinieron dos cargas de cereal de maiz, por faltante de trazabilidad de origen con relación a sus cartas de portes.

Dieron injerencia al organismo competente.

Resistencia

Participaron del operativo Lince junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas, por infracción al Código de Faltas.

Fontana – Stand Vial

Además, educadores viales, presentaron un Stand informativo y educativo de seguridad vial, con elementos didácticos utilizados para mejor ilustración al público presente.

Junto al Municipio

Se realizó un operativo conjunto con personal municipal de Tres Isletas, dónde secuestraron 3 motocicletas por infringir el codigo de faltas provincial Ley 850-J.

Sigebi-Sifcop

En toda la provincia demoraron a dos personas con pedido de captura.

Eran buscados por supuestas amenazas simples en contexto de violencia de género y por infringir el codigo de faltas Art. 44 y 96 Ley 850-J.

SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN

Labraron un total de 278 actas varias y 17 alcoholemias positivas.

Retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Incautaron 12 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

Relacionado