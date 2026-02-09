Policía Caminera FIN DE SEMANA: DETENCIONES, MOTOCICLETAS SECUESTRADAS Y 17 ALCOHOLEMIAS POSITIVAS
Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.
Sáenz Peña
Operadores de la termal, intervinieron dos cargas de cereal de maiz, por faltante de trazabilidad de origen con relación a sus cartas de portes.
Dieron injerencia al organismo competente.
Resistencia
Participaron del operativo Lince junto a otras unidades donde secuestraron motocicletas, por infracción al Código de Faltas.
Fontana – Stand Vial
Además, educadores viales, presentaron un Stand informativo y educativo de seguridad vial, con elementos didácticos utilizados para mejor ilustración al público presente.
Junto al Municipio
Se realizó un operativo conjunto con personal municipal de Tres Isletas, dónde secuestraron 3 motocicletas por infringir el codigo de faltas provincial Ley 850-J.
Sigebi-Sifcop
En toda la provincia demoraron a dos personas con pedido de captura.
Eran buscados por supuestas amenazas simples en contexto de violencia de género y por infringir el codigo de faltas Art. 44 y 96 Ley 850-J.
SECUESTROS Y ACTAS DE INFRACCIÓN
Labraron un total de 278 actas varias y 17 alcoholemias positivas.
Retiraron varios animales sueltos de la ruta.
Incautaron 12 motocicletas por infracción al Código de Faltas.