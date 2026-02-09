BUSQUEDA DE MARCELO ANDRÉS GIMÉNEZ

La Policía del Chaco informa que, en el marco de la causa “SUPUESTA DESAPARICIÓN DE PERSONA”, se amplía la información relacionada a la búsqueda del ciudadano MARCELO ANDRÉS GIMÉNEZ, de 42 años, domiciliado en la ciudad de Juan José Castelli.

De acuerdo a datos recabados, el día jueves, en horas cercanas al mediodía, el mencionado habría sido visto caminando por un camino vecinal, a unos 20 kilómetros hacia el cardinal oeste de esta ciudad, en inmediaciones del paraje “La Susana”.

👉 En virtud de ello, se solicita especialmente la valiosa colaboración de los pobladores de la zona rural indicada, a fin de aportar cualquier información que permita establecer su paradero. Como asi se da a conocer fotografia a poner en conocimineto su fisonomia

📞 Ante cualquier novedad, comunicarse de inmediato: 911, 101, Comisaría Segunda de Juan José Castelli: 3644-448914, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

🙏 Toda información es importante. Se agradece la difusión y colaboración de la comunidad.

