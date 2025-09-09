POLICIA CAMINERA CONTROLES CON BUENOS RESULTADOS: INCAUTAN UNA CAMIONETA CON PEDIDO DE SECUESTRO Y APREHENDEN A CUATRO PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

CHARATA

Ayer por la tarde, efectivos de Charata secuestraron una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok conducido por un hombre de 40 años.

En el mismo persistía un pedido activo desde el 2024 a solicitud de la División Sustracción Vehicular.

Por tal motivo, procedieron al secuestro y traslado del rodado junto a su conductor hacia la dependencia policial jurisdiccional para seguir con las actuaciones correspondientes.

Antequeras

Sus pares del puesto de control caminero de Puerto Antequeras, aprehendieron a un hombre de 54 años por presentar un pedido de detención desde fecha 30 de abril del 2010 con intervención del Juzgado de Faltas de la ciudad de Resistencia.

Ruta Nacional N° 11 kilòmetro 1041,1

De la misma manera, agentes ubicados en lugar en mención aprehendieron a dos personas una de 30 años que presentaba un pedido de restricción desde fecha 23 de octubre de 2018 a en causa prohibición del país con intervención Federal de Primera Instancia de la provincia de Corrientes, la otra era un joven de 29 años, en el también persistía un pedido de restricción por supuesto hurto a solicitud de la provincia de Corrientes.

Puente General Belgrano

Asimismo, en el Puesto de control caminero del Puente General Belgrano, detuvieron a otro joven de 29 años por también presentar un pedido de restricción por supuestas lesiones graves con arma de fuego dese fecha 13 de marzo de 2025.

Finalmente, trasladaron a los ciudadanos hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales pertinentes.

