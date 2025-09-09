Israel llevó a cabo un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar este martes, según informaron dos fuentes israelíes a CNN, en lo que parece ser el primer ataque militar israelí conocido contra el grupo extremista en el país del golfo Pérsico.

Una de las fuentes, un alto funcionario israelí, dijo que entre los objetivos se encontraba el principal negociador de Hamas, Khalil Al-Hayya.

Minuto a minutoAtaque de Israel a líderes de Hamas en Qatar, en vivo

Los líderes de Hamas han utilizado la capital qatarí como cuartel general fuera de Gaza durante años.

“Estamos esperando los resultados del ataque”, dijo el funcionario.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, calificó el ataque de “cobarde” y “agresión criminal”, que constituye una “flagrante violación de las leyes y normas internacionales”.

“Al tiempo que condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar subraya que no tolerará este comportamiento imprudente e irresponsable de Israel”, declaró Al Ansari en X.

Un alto cargo de Hamas confirmó a la CNN que los negociadores del grupo fueron objeto de un ataque en Doha.

El humo se eleva tras varias explosiones oídas en Doha, Qatar, el martes 9 de septiembre. Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Una de las fuentes israelíes que habló con CNN afirmó que Estados Unidos fue informado antes del ataque a Qatar. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado para obtener comentarios.

Qatar es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Medio Oriente y alberga la Base Aérea Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región. Como socio clave de Washington en materia de seguridad, fue designado Aliado Principal No OTAN en 2022.

Tras el ataque del martes, la embajada de Estados Unidos en Qatar ordenó el resguardo en sus instalaciones en el país, según informó en una publicación en X. “Hemos recibido informes de ataques con misiles en Doha. La embajada de Estados Unidos ha ordenado el confinamiento en sus instalaciones. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se resguarden”, declaró.

Poco después de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado en el que afirmaron que habían atacado al “liderazgo superior” de Hamas con “un golpe preciso” en una operación conjunta con la agencia de seguridad Shin Bet.

El comunicado no especificó dónde se llevó a cabo la operación, pero sugirió que fue fuera de Gaza.

“Durante años, estos líderes de Hamas han dirigido las operaciones de la organización terrorista; son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, indicaba el comunicado.

El lunes, el negociador jefe de Hamas, Khalil Al-Hayya, se reunió con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en Doha.