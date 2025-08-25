POLICÍA CAMINERA CONTINÚA TOMANDO ACCIONES SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Nuevo operativo realizado por efectivos de Policía Caminera, permitieron retirar animales sueltos que se encontraban a la vera de la Ruta. El trabajo fue en conjunto con efectivos del Dpto. Rural.

Agentes viales de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, desarrollaron un operativo sobre Ruta Nacional N° 95 km 1113 donde secuestraron 4 equinos sueltos.

Los efectivos trabajaron en el marco de la Ley Provincial N° 2765 «Animales sueltos en la vía pública».

Los animales, que primero son llevados a un lugar seguro, luego son secuestrados por agentes rurales.

Las actuaciones se enmarcan en la ley provincial N° 2765 de Animales Sueltos.

📌¿A quién avisar si ves animales sueltos?

Las personas que adviertan la presencia de animales sueltos sobre rutas, deben llamar al 911 o a la Dirección General de Policía Caminera, al teléfono 4434126, que en forma inmediata se comisionará un equipo de trabajo.

