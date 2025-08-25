FESTEJAMOS EL DÍA DEL NIÑO EN EL PARAJE LAS HACHERAS
El domingo, en el marco de los festejos en el Mes de la Infancia, celebramos el Día del Niño en el Paraje #LasHacheras.
✓Junto a parte del equipo de trabajo de la Municipalidad de Miraflores, vivimos un momento especial, con quienes llenan de alegría y esperanza cada rincón de nuestra comunidad, los niños.
A esta jornada se le sumaron otros eventos realizados este fin de semana, en los paraje; San José, #Techat1, #Techat2, culminando en el Paraje «Las Hacheras» Chaco.
Fue una jornada exitosa, donde los presentes pudieron disfrutar del tradicional chocolate, masas dulces, pinturas, juegos, Castillos, metegol, Payasos y múltiples regalos.
Agradecemos a todo el equipo de trabajo que hicieron posible que los chicos pasen una jornada especial, reafirmando asi nuestro compromiso con el derecho a una niñez plena, donde puedan crecer felices y seguros.