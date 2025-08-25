Atento Colapinto: la Formula 1 vuelve tras el parate con el Gran Premio de los Países Bajos

La Fórmula 1 vuelve a encender motores tras el receso de media temporada con una cita cargada de tensión: el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Con Oscar Piastri y Lando Norris disputando centímetro a centímetro el liderazgo del campeonato, McLaren llega a este fin de semana con la confianza de dominar tanto la tabla de constructores como la de pilotos.