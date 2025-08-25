ATENTO COLAPINTO: LA FORMULA 1 VUELVE TRAS EL PARATE CON EL GRAN PREMIO DE LOS PAÍSES BAJOS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El campeonato retoma acción en Zandvoort con McLaren al frente y la expectativa argentina puesta en los primeros puntos del piloto de Alpine.
La Fórmula 1 vuelve a encender motores tras el receso de media temporada con una cita cargada de tensión: el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. Con Oscar Piastri y Lando Norris disputando centímetro a centímetro el liderazgo del campeonato, McLaren llega a este fin de semana con la confianza de dominar tanto la tabla de constructores como la de pilotos.
Sin embargo, las miradas argentinas se posan sobre Franco Colapinto, quien buscará sumar sus primeras unidades en la máxima categoría defendiendo los colores de Alpine. El pilarense arriba con un desafío doble: mejorar el flojo rendimiento que mostró en Hungría, donde terminó en la 18ª posición, y al mismo tiempo intentar capitalizar las oportunidades que brinda la pista.
Su compañero Pierre Gasly fue incluso más atrás en Budapest, lo que evidenció un déficit claro de ritmo. El francés lo reconoció sin filtros: “Estamos demasiado lentos para pelear por el top 10 de forma constante”. Ese diagnóstico deja en claro la magnitud del reto para la escudería francesa.
El fin de semana no solo será decisivo para McLaren y Alpine. Red Bull intentará recuperar terreno con Max Verstappen, que corre en casa y tendrá la presión del público local. Ferrari y Mercedes, por su parte, buscarán cortar con la hegemonía naranja, aunque en la pelea de la zona media cada punto parece más valioso que nunca.
Regresa la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.
Viernes 29/8
- Práctica libre 1: 07:30
- Práctica libre 2: 11:00
Sábado 30/8
- Práctica libre 3: 06:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31/8
-
Carrera: 10:00
El calendario señala que, tras Países Bajos, la F1 viajará inmediatamente a Monza (5 al 7 de septiembre), otra pista veloz que puede cambiar el tablero del campeonato. Pero antes, Zandvoort será el escenario donde se definan muchas batallas: la pulseada interna en McLaren, el ímpetu local de Verstappen y la gran incógnita argentina sobre si Colapinto podrá, finalmente, romper el cero.