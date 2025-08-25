EJÉRCITO ARGENTINO SE INSTALA EN EL AEROPUERTO NACIONAL DE SÁENZ PEÑA PARA EJERCICIO MILITAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080



👉 Este domingo personal policial se hizo presente en el Aeropuerto Nacional para fiscalizar el predio, donde se encuentra instalada provisoriamente una base del Ejército Nacional Argentino. 📌

🧑‍✈️El Teniente Coronel Arias Malathes, a cargo de la base, informó que el Ejército llevará a cabo actividades de maniobras militares como parte del «Ejercicio Libertador», un ejercicio anual de adiestramiento y alistamiento📍

👉El ejercicio se extenderá hasta el 5 de septiembre de 2025. El Ejército se hará cargo de las consignas del aeropuerto. Un total de 113 soldados se encuentran actualmente en el lugar, y se espera la llegada de más efectivos.🔺️

👉El objetivo del ejercicio es simular situaciones de guerra y mejorar la preparación y la respuesta del Ejército en diferentes escenarios. La presencia del Ejército en el Aeropuerto Nacional es parte de este ejercicio y se mantendrá hasta la fecha indicada.

