MIRAFLORES: LOS ATRAPARON CON BOCHITAS DE MARIHUANA

Ambos jóvenes fueron notificados de aprehensión por “supuesta infracción a la ley 23.737 de estupefacientes”.

Esta madrugada, los efectivos de la Comisaria Miraflores detuvieron a dos hombres, uno de 22 años y otro de 23, quienes trasladaban bochitas de marihuana dentro del baúl de la motocicleta que circulaban por el barrio Sur de esa localidad.

El hecho sucedió mientras los agentes realizaban un operativo de control vehicular, donde interceptaron el paso de una motocicleta conducida por el joven de 22 años y su acompañante. Al verificar en el interior del baúl del rodado, hallaron 22 bochitas que contenían una sustancia vegetal.

En el lugar intervino el personal de Drogas de Juan José Castelli, quienes realizaron la prueba de campo, arrojando resultado positivo en marihuana, con un pesaje de 17 gramos.

Ante la situación, ambos demorados fueron trasladados hacia la unidad policial. Luego el fiscal de turno dispuso que sean notificados de aprehensión en la causa supuesta infracción a la ley 23.737 de estupefacientes”.

