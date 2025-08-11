POLÉMICA POR UN POSTEO DE DUVAN VERGARA: SUBIÓ UNA FOTO Y LE BORRÓ LA CABEZA AL ÁRBITRO DE BOCA-RACING

Duvan Vergara hizo un fuerte posteo contra el árbitro Nicolás Ramírez, que no tuvo una buena actuación en el empate entre Racing y Boca, que se jugó en la Bombonera el último sábado.

El delantero colombiano, una de las revelaciones de la Academia en este torneo, subió una foto en la que le borró la cabeza al referí, una imagen fuerte que fue replicada en las redes sociales.

El posteo del cafetero reflejó la bronca de los jugadores y del cuerpo técnico de Racing a la actuación del referí ya que sintieron que fueron perjudicados después de que cobrara 19 faltas para Boca y sólo seis para Racing.

Duvan Vergara hizo un fuerte posteo en contra del árbitro Nicolás Ramírez. (Duvan Vergara IG)

“Pasó lo de siempre. Cobraron todo foul. Foul, foul, foul… Ustedes vieron que no fue foul el del tiro libre. No es que lloramos pero lo saben”, dijo Costas en conferencia de prensa respecto a la supuesta infracción sobre Milton Delgado que Leandro Paredes aprovechó para enviar el centro que Giménez cambió por gol.

«¿Cuántas faltas nos cobraron a nosotros? Diecinueve, contra seis. Contra Independiente el mismo árbitro nos cobró dieciocho contra dos“, cuestionó Costas recordando el empate en el Clásico de Avellaneda en el Torneo Apertura.

Gustavo Costas explotó contra el árbitro del clásico entre Boca y Racing. (Foto: AP).

«Te van metiendo. Metiendo, metiendo, metiendo y el segundo tiempo, más allá de que hubo un desgaste grande, el rival y el árbitro con las chiquitas amonestó hasta a Tomy (Conechny) cuando se iba. Seis jugadores… pero bueno, ya está. Sabíamos y lo decimos siempre, tenemos que hacer dos o tres goles para poder ganar un partido“, redondeó el DT de la Academia.

Facundo Cambeses, arquero de Racing, también manifestó su bronca al término del partido: “Yo la veo desde el arco y, para mí, no es foul. Sabemos cómo es, lamentablemente. En estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil. Por eso da mucha bronca”, disparó.